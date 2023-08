W Polsce powstaje szósty Primark. Otwarcie jeszcze we wrześniu

Na otwarcie sklepu Primark w Łodzi czekaliśmy od kilku lat. Po tym jak pierwsza placówka pojawiła się w warszawskiej galerii Młociny, Polacy regularnie sprawdzali, w których miastach można spodziewać się kolejnych punktów. Dopiero co obcerowaliśmy wielkie otwarcie we Wrocławiu, a już wiemy, że we wrześniu takie samo będzie miało miejsce w Łodzi.

Primark podbija rynek. Niebawem zobaczymy do w Manufakturze

Jeszcze do niedawna sklepy Primark były trudno dostępne dla Polaków. Po zakupy w kultowej sieciówce trzeba było wyjeżdżać do Anglii, Irlandii bądź Niemiec. Sklepy przyciągały głównie niskimi cenami, ale i szerokim wyborem modnej odzieży, butów, dodatków czy kosmetyków. Już za funta lub euro można było kupić tam sporo pokaźnych rzeczy. Tak jest do dziś, a w naszym kraju dostępne będzie niebawem aż 6 takich placówek.

Najnowszy Primark zobaczymy w łódzkiej galerii Manufaktura. Otwarcie zaplanowano już na 19 września tego roku. Wiadomo, że sklep da możliwość pracy około 150 osobom, zaś jego powierzchnia zajmie około 3300 mkw przestrzeni handlowej. W sklepie tradycyjnie znajdziemy modne produkty damskie, męskie i dziecięce. Poza odzieżą i kosmetykami dostępne będą akcesoria elektroniczne oraz artykuły gospodarstwa domowego.

To nie jedyne otwarcie w tym roku. Niedawno przywitaliśmy Primark we Wrocławiu

Primark we Wrocławiu został otwarty w środę 23 sierpnia i został uznany za największy w Polsce. To właśnie tam po godzinie 9 rano ustawiły się tłumy, które ruszyły na pierwsze zakupy. Oczywiście długim kolejkom nie było końca, wiele osób odwiedziło sklep z czystej sympatii, inni wyłącznie z ciekawości.

Po tym wydarzeniu na naszym rynku otwartych jest 5 placówek Primark, a już za niecały miesiąc będzie ich 6. Sklepy dostępne są kolejno w Galerii Młociny w Warszawie, Posnania Mall w Poznaniu, Bonarka City Center w Krakowie, Silesia City Center w Katowicach i Magnolia Park we Wrocławiu.

Pierwszy tego typu sklep na świecie otworzono już w 1969 roku w Dublinie. Od tego czasu marka regularnie zdobywa rynek i wciąż skrada serce nowych konsumentów. Polska jest trzynastym krajem działań handlowych międzynarodowego detalisty odzieżowego.

