Fioletowe hot dogi w Żabce. Seria limitowana już w sprzedaży

Fioletowy hot dog w Żabce, czyli School Dog to nowa przekąska wprowadzona w ramach limitowanej serii. Wszystko z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, które ma mieć miejsce już w poniedziałek 4 września. Uczniowie masowo ruszą do szkół, więc sieć stworzyła coś na poprawę humoru i by zachęcić młodych do odwiedzenia sklepu.

School Dog już w sprzedaży

– Gdy zaczyna się rok szkolny, przybywa On – cały na fioletowo. Limitowany Prymus z sosem Orient Curry już dostępny w Żabce i smak ma celujący. Wbijecie po niego na długiej przerwie? – tak brzmi komunikat udostępniony na koncie facebookowym Żabki.

Fioletowy School Dog Prymus dostępny jest w sprzedaży od 30 sierpnia. To z pozoru tradycyjna przekąska podawana z kiełbaską na ciepło, jednak dostępna w fioletowej bułce z fioletową parówką i z orientalnym sosem curry w tym samym kolorze. Wszystko to ma dodatek kandyzowanej borówki amerykańskiej. Mowa o kolekcji limitowanej podobnej do tej, która dotyczyła Black Hot doga dostępnego rok temu z okazji Black Friday.

School Dogi w promocji tylko jeden dzień

Żabka zorganizowała specjalną promocję na School Doga Prymus, czyli tzw. Happy Hours. Tylko 4 września będzie można kupić go taniej – za jedyne 3,99 zł. Akcja ma dotyczyć różnych rodzajów małych hot-dogów. Każdy, kto pojawi się w sklepie między godziną 9 a 13 lub przed wyczerpaniem zapasów, dostanie przekąskę w niższej cenie.

Trzeba zaznaczyć, że akacja promocyjna nie obejmuje hot-doga amerykańskiego ani tych z serii Maxx. Poza happy hours za fioletowego hot doga będziemy płacić 5,50 zł z aplikacją Żabki. Seria limitowana ma być dostępna do 12 września, więc czasu jest mało. Fioletowe hot dogi mogą rozejść się bardzo szybko, dlatego zainteresowani nie powinni odkładać zakupu na ostatnią chwilę.

To niejedyna promocja z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Na klientów czekać mają również promocyjne lody za 1 zł – tyle zapłacimy za drugą sztukę z serii Kaktus, ale tylko 4 września. Jeśli to dla was mało możecie skosztować tańszych przekąsek Haps! takich jak np. suszone chipsy z jabłka, kulki owsiane z czekoladą, żelki wiśniowo-bananowe czy migdały. Przy zakupie dwóch sztuk, każda bezie kosztowała jedynie 2,80 zł.

Czytaj też:

Znana polska marka wódki sprzedana. Gigant od Żabki zainwestowałCzytaj też:

Ilu franczyzobiorców Żabki to Ukraińcy? Sieć podała dane