Emerytura wyższa o 255 zł. Wystarczy jeden wniosek

Dodatek energetyczny pozwala na obniżenie rachunków za prąd, gaz czy ogrzewanie. Mogą z niego skorzystać emeryci i renciści, którzy spełniają konkretne wymagania. Aby otrzymać dofinansowanie, wystarczy wypełnić jeden wniosek. Sprawdźmy, jakie są wymagania do tego, aby otrzymać dodatkowe 255 zł.

Ryczałt przysługuje osobom, które są:



kombatantami lub innymi osobami uprawnionymi;

żołnierzami zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianymi w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych;

wdowami lub wdowcami — emerytami i rencistami, pozostałymi po kombatantach i osobach uprawnionych;

wdowami po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierających emeryturę lub rentę.

ZUS informuje o kwocie ryczałtu

Wysokość ryczałtu energetycznego ogłaszana jest w formie komunikatu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Robi to w terminie do roboczego siódmego dnia lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Nowa kwota ryczałtu obowiązuje od początku marca.

Na podstawie komunikatu z 30 stycznia 2023 roku, kwota ryczałtu energetycznego na rok 2023 wynosi 255,17 zł.

Ryczałt energetyczny: jak z niego skorzystać?

Aby pozyskać środki z ZUS, należy złożyć odpowiedni wniosek ZUS-ERK. Dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w placówkach. Oprócz tego konieczne jest dołączenie do dokumentów stosownych zaświadczeń, jak np.:



decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzających okres działalności kombatanckiej lub potwierdzających uprawnienia jako członka rodziny);

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej (w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych);

zaświadczenie właściwego organu wojskowego (w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych).

Dokumenty można złożyć w dowolnym momencie. ZUS nadmienia również, że przy pobieraniu więcej niż jednego świadczenia, przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

