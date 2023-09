Trwają wypłaty 14. emerytury. ZUS przekazał najnowsze dane

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że 14. emerytura trafiła w tym roku już do 3,6 mln emerytów i rencistów. Pierwsze wypłaty nastąpiły 1 września, a kolejne 5 i 6 dnia tego miesiąca. Następne terminy wypłat świadczenia to: 10, 15, 20 oraz 25 września.

14. emerytura. Kto nie otrzyma pełnej kwoty?

Przypomnijmy, że 14. emerytura od tego roku jest świadczeniem stałym, a jej wysokość w 2023 roku to 2200 zł netto (2650 zł brutto). Pieniądze w tej kwocie otrzymają seniorzy, których regularna emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto. Dla pozostałych przewidziano mechanizm „złotówka za złotówkę". Szczegóły tej zasady wyjaśniała niedawno w Polskim Radiu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Jeżeli mamy emeryturę np. 3000 zł, czyli o 100 zł wyższą od progu dochodowego, wtedy nasza 14. emerytura, czyli to 2650 zł jest pomniejszana o to 100 zł, czyli będzie wynosiła 2550 zł brutto – mówiła Maląg. – Mechanizm „złotówka za złotówkę" obowiązuje do kwoty 5500 zł. Jeśli emeryt ma emeryturę 5500 zł, to wtedy dostanie minimalną 14. emeryturę, to jest 50 zł – dodała.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. "Czternastka" jest natomiast wolna od wszelkich innych potrąceń, jak np. zajęć komorniczych. Nie wlicza się też do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.

Koszt świadczenia

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że „czternastkę" w pełnej kwocie (wspomniane 2650 zł brutto) otrzyma 6,8 mln seniorów, ok. 2 mln osób otrzyma świadczenie w kwocie pomniejszonej.

Koszt 14. emerytury to 20,7 mld zł.

