500 plus. Nie wszyscy dostaną w tym miesiącu w terminie

Wraz z początkiem czerwca ruszył nowy okres świadczeniowy programu 500 plus. Rodzice, którzy złożyli wnioski w terminie mają zachowaną ciągłość w wypłatach świadczenia. Wypłaty są realizowane co miesiąc w dziesięciu terminach. To: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień miesiąca. Daty są stałe i decyduje o nich Zakład Ubezpieczeń Społecznych (terminy można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS).

Kto otrzyma 500 plus w innym terminie?

Jak zauważa jednak „Fakt", niektórzy rodzice otrzymają we wrześniu 500 plus w innym terminie niż zwykle. Ma to związek z faktem, że tak a nie inaczej ułożył się w tym roku kalendarz.

– W tym tygodniu ruszą kolejne przelewy dla rodziców, którym data wypłaty mija 4. i 7. dnia miesiąca (to poniedziałek i czwartek). Kolejny termin przelewów to 9. września. Kalendarz zrobił psikusa, to sobota. Zatem rodzice, którzy na ten dzień mają zaplanowane wypłaty, powinni zostać przelew z ZUS dzień wcześniej (już w piątek) 8 września – pisze dziennik.

Podobnie sytuacja będzie wyglądać w kolejnym tygodniu. Bez zakłóceń powinny nastąpić wypłaty przewidziane na 12 i 14 września (wtorek i czwartek). Z kolei rodziny, którym termin przypada na 16 września (sobota), powinny otrzymać pieniądze najpóźniej w piątek 15 września.

Przelewy zaplanowane na 18, 20 i 22 września będą realizowane bez zmian.

800 plus od stycznia

Zmiany w 500 plus nastąpią natomiast wraz z początkiem przyszłego roku. Świadczenie wzrośnie bowiem do kwoty 800 zł. ZUS przypomina, że waloryzacja nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie będzie więc konieczne składanie żadnych wniosków. Jednocześnie Zakład zastrzega, że świadczenie w zwaloryzowanej kwocie może trafić na konta rodziców dopiero pod koniec lutego (z wyrównaniem za styczeń).

Czytaj też:

ZUS zabrał głos ws. świadczeń dla Ukraińców. „Nie ma mowy..."Czytaj też:

Waloryzacja 500 plus. Rozbieżności w Trzeciej Drodze