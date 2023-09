LEGO wycofuje część swoich zestawów. To ostatnia szansa na zakup

LEGO zaktualizowało ofertę swoich produktów. 11 września 2023 roku duża ilość zestawów została oznaczona statusem „Ostatnia szansa na zakup”. Oznacza to, że wraz z końcem roku niektóre z nich zostaną całkowicie wycofane ze sprzedaży. Dotyczy to zarówno całych serii, jak i pojedynczych dodatków z danego typu klocków. Sprawdźmy, które z nich znikną ze sklepu z końcem roku.

W sklepie LEGO wyprzedaż zestawów

Informacje o pierwszych zestawach wycofanych w 2023 roku pojawiły się już w styczniu. Wtedy to ogłoszono, że zostaje wstrzymana produkcja klocków Creator 3 in 1 31143 Budka dla ptaków oraz Harry Potter 76406 Smok Rogogon węgierski. Dużo więcej serii ogłoszono w lutym, kiedy to wycofanych zostało 20 produktów oraz całej serii LEGO DOTS.

Kilka produktów zostało całkowicie wyprzedanych już w połowie roku. Oznacza to, że nie pojawią się nigdy więcej w ofercie masowej. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że LEGO co jakiś czas będzie wystawiać pojedyncze partie towaru, z pozostałości z magazynów. Może to znacznie pomóc kolekcjonerom w uzupełnieniu swojego zestawu.

Jakie zestawy klocków LEGO zostaną wycofane?

Większość z poniższych zestawów zniknie ze sklepu LEGO.pl z końcem 2023 roku. Należy mieć jednak na uwadze, że do końca roku pozostało jeszcze trochę czasu. Poniższa lista w każdej chwili może ulec zmianie.

LEGO Architecture:

Biały Dom (479,99 zł).

LEGO ART:

Mapa świata (1199,99 zł);

Batman Jima Lee (569,99 zł);

The Rolling Stones (729,99 zł);

Sztuka kwiatowa (329,99 zł).

LEGO Avatar:

Neytiri i Thanator kontra Quartich (209,99 zł);

Latające góry: stanowisko 26 i Samson ZPZ (479,99 zł);

Łódź podwodna Mako (259,99 zł);

Dom na rafie klanu Metkayina (379,99 zł).

LEGO Brick Headz:

Kaczor Donald (44,99 zł);

Goofy i Pluto (69,99 zł);

Kaczka Daisy (44,99 zł);

Sknerus McKwacz, Hyzio, Dyzio i Zyzio (119,99 zł);

Harry, Hermiona, Ron i Hagrid (119,99 zł);

Ahsoka Tano (44,99 zł);

Chłopak tańczący taniec lwa (44,99 zł);

Portret z klocków — Manchester United (89,99 zł);

Portret z klocków — FC Barcelona (89,99 zł);

Chip i Dale (89,99 zł);

Chudy i Bou (89,99 zł);

Jake Sully i jego awatar (89,99 zł);

Profesorowie Hogwartu (179,99 zł);

Disney – 100. urodziny (179,99 zł);

Bohaterowie bitwy o Endor (179,99 zł);

Alex z gry Minecraft (44,99 zł);

Lama z gry Minecraft (44,99 zł);

Zombie z gry Minecraft (44,99 zł);

Mandalorianin i Dziecko (89,99 zł).

LEGO City:

Furgonetka z lodami (84,99 zł);

Ciężarówka z kosmiczną karuzelą (199,99 zł);

Policyjny pościg za furgonetką z lodami (129,99 zł);

Mobilne centrum dowodzenia policji (199,99 zł);

Napad na bank (469,99 zł);

Helikopter strażacki 4+ (45,99 zł);

Akcja strażacka i policyjny pościg (129,99 zł);

Remiza strażacka (269,99 zł);

Straż pożarna (469,99 zł);

Samochód wyścigowy 4+ (45,99 zł);

Samolot kaskaderski (45,99 zł);

Żuraw samochodowy (199,99 zł);

Ciężarówka z betoniarką 4+ (84,99 zł);

Przyczepa do przewozu koni (129,99 zł);

Szpital (469,99 zł);

Motocykl kaskaderski brawurowego skorpiona (35,99 zł);

Kaskaderski motocykl-wanna (35,99 zł);

Kaskaderska pętla i szympans demolka (249,99 zł);

Kaskaderska arena z dwoma pętlami (699,99 zł);

Wyzwanie kaskaderskie: przewracanie (84,99 zł);

Wyzwanie kaskaderskie: atak rekina (84,99 zł);

Laweta helikoptera ratunkowego (129,99 zł);

Stodoła i zwierzęta gospodarskie 4+ (229,99 zł);

Łazik księżycowy (149,99 zł);

Stacja kosmiczna na Księżycu (269,99 zł);

Stacja badawcza na Księżycu (469,99 zł);

Start rakiety z kosmodromu (699,99 zł);

Misje ratowania dzikich zwierząt (129,99 zł);

Wyprawy badawcze statkiem marsjańskim (129,99 zł);

Śledztwa wodnej policji (129,99 zł);

Motocykl kaskaderski z niedźwiedziem (35,99 zł);

Wyzwanie kaskaderskie — ciężarówka i ogniste obręcze (229,99 zł);

Cybermotocykl kaskaderski (35,99 zł);

Wyzwanie kaskaderskie — rampa z kołem do przeskakiwania (84,99 zł);

Wyzwanie kaskaderskie — obracające się okręgi (149,99 zł);

Ekstremalne wyzwanie kaskaderskie (419,99 zł);

Parking dla pojazdów uprzywilejowanych (299,99 zł);

Kalendarz adwentowy City 2023 (119,99 zł);

Karetka weterynaryjna 4+ (45,99 zł);

Koparka (84,99 zł);

Traktor w parku (45,99 zł);

Wóz strażacki 4 × 4 – misja ratunkowa (45,99 zł);

Quad i siedlisko wydry (45,99 zł);

Domek rodzinny z samochodem elektrycznym (239,99 zł).

LEGO Classic:

Dookoła świata (229,99 zł) – produkt wycofany w lipcu;

Klocki na kołach (229,99 zł);

Kreatywna oceaniczna zabawa (89,99 zł);

Klocki i funkcje (149,99 zł);

Wspólne budowanie (469,99 zł);

90 lat zabawy (229,99 zł);

Misja kosmiczna (369,99 zł);

Kreatywna małpia zabawa (45,99 zł).

LEGO Creator:

Łazik terenowy (69,99 zł) – produkt wycofany w lipcu;

Cyberdron (45,99 zł);

Domek surferów na plaży (229,99 zł);

Uliczna wyścigówka (89,99 zł);

Delfin i żółw (45,99 zł);

Wyprawa po zatopiony skarb (139,99 zł);

Sklep z kluskami w śródmieściu (199,99 zł);

Statek wikingów i wąż z Midgardu (549,99 zł);

Żółta taksówka (44,99 zł);

Autoriksza (44,99 zł);

Pocztówka z Paryża (69,99 zł).

LEGO DC/Batman:

Batmobil: pościg za Pingwinem (139,99 zł);

Batman kontra Harley Quinn 4+ (69,99 zł).

LEGO Disney:

Miki i przyjaciele — obrońcy zamku 4+ (229,99 zł) – produkt wycofany w lipcu;

Zaklęte twory Aurory, Meridy i Tiany (299,99 zł) – produkt wycofany w lipcu;

Myszka Miki i Myszka Minnie na biwaku 4+ (89,99 zł);

DUPLO Zamek z Krainy Lodu (229,99 zł);

Miniaturowa nawiedzona rezydencja Disneya (179,99 zł);

Szkatułka na biżuterię Elzy (179,99 zł);

Wieża Roszpunki (299,99 zł);

Książka z przygodami Elzy i Nokka (89,99 zł);

Lodowa kraina czarów Anny i Elzy 4+ (189,99 zł);

Lodowy zamek (1049,99 zł);

Dziedziniec zamku Anny (45,99 zł);

Dziedziniec zamku Elzy (45,99 zł);

Dom Madrigalów (229,99 zł);

Zabawa w zamku z Anną i Olafem 4+ (159,99 zł);

Podwodny pałac Arielki (479,99 zł);

Przygoda Dżasminy i Mulan (189,99 zł);

Elsa i lodowa stajnia Nokka 4+ (69,99 zł);

Starcie z Zurgiem (159,99 zł);

Statek kosmiczny XL-15 (239,99 zł).

LEGO DOTS:

Kreatywny rodzinny zestaw z jednorożcem (229,99 zł) – produkt wycofany w lipcu;

Miki i przyjaciele — mega zestaw bransoletek (129,99 zł);

Uroczy banan — pojemnik na długopisy (89,99 zł);

Rozmaitości DOTS — literki (89,99 zł);

Tablica ogłoszeń (89,99 zł);

Mega zestaw nalepek (129,99 zł);

Pojemnik z uroczą pandą (89,99 zł);

Duże pudełko (109,99 zł);

Zestaw narzędzi projektanta — wzorki (299,99 zł);

Myszka Miki i Myszka Minnie — naszywka (29,99 zł);

Myszka Miki i Myszka Minnie — zestaw szkolny (199,99 zł);

Moje zwierzaki — bransoletka (29,99 zł);

Jednorożce rządzą — bransoletka (29,99 zł);

Dodatki DOTS — seria 8, błyskotki (17,99 zł);

Kreatywny zwierzak — szuflada (109,99 zł);

Pełny zestaw imprezowy (229,99 zł);

Mega zestaw kreatywnego projektanta (139,99 zł);

Zestaw akcesoriów z Hogwartu (69,99 zł);

Pojemnik na długopisy w kształcie Hedwigi (89,99 zł);

Zestaw na biurko z Hogwartu (199,99 zł).

LEGO DUPLO:

Poznaj kulturę chińską (369,99 zł);

Tory kolejowe i wiadukt (119,99 zł);

Tory kolejowe (89,99 zł);

Buldożer (45,99 zł);

Dinozaurowa szkółka (89,99 zł);

Lot promem kosmicznym (84,99 zł);

Parking piętrowy i myjnia samochodowa (449,99 zł);

Zwierzęta gospodarskie (45,99 zł);

Pociąg ze zwierzątkami (84,99 zł);

Park rozrywki (599,99 zł);

Zabawa w kąpieli: pływająca czerwona panda (45,99 zł);

Zabawa w kąpieli: pływająca wyspa ze zwierzątkami (189,99 zł);

Wizyta u lekarza (84,99 zł);

Dzikie zwierzęta oceanów (84,99 zł);

Dzikie zwierzęta Ameryki Południowej (219,99 zł);

Dzikie zwierzęta Azji (449,99 zł);

Piernikowy domek Świętego Mikołaja (149,99 zł);

Mój pierwszy szczeniak i kotek z odgłosami (189,99 zł);

Dzikie zwierzęta Europy (269,99 zł).

LEGO Friends:

Samochód elektryczny Olivii (69,99 zł);

Leśny wodospad (45,99 zł);

Kąpiel dla kucyków w stajni 4+ (45,99 zł);

Pojazd do ratowania żółwi (45,99 zł);

Kawiarnia przy schronisku (129,99 zł);

Domek na Drzewie przyjaźni (369,99 zł);

Budynki przy głównej ulicy (749,99 zł);

Pizzeria w Heartlake (69,99 zł);

Furgonetka do sadzenia drzew (129,99 zł);

Automat w dyskotece (269,99 zł);

Szkoła artystyczna Emmy (329,99 zł);

Ciężarówka recyklingowa (84,99 zł);

Kosmiczna akademia Olivii (329,99 zł);

Szkoła aktorska Andrei (469,99 zł);

Stephanie i przygoda pod żaglami (199,99 zł);

Mia ratowniczka dzikich zwierząt (229,99 zł);

Hotel dla zwierzątek (299,99 zł);

Mobilny butik (45,99 zł);

Ekologiczna farma (469,99 zł);

Przyczepa na wystawę koni (469,99 zł);

Cukiernia z pączkami 4+ (45,99 zł);

Wakacyjna wyprawa na biwak 4+ (109,99 zł);

Sklep spożywczy z żywnością ekologiczną (419,99 zł);

Sklep wnętrzarski i kwiaciarnia w śródmieściu (749,99 zł);

Mobilny sklep z bubble tea (45,99 zł);

Furgonetka ratunkowa dla psów (129,99 zł);

Koci hotel (129,99 zł);

Skatepark (229,99 zł).

LEGO Harry Potter:

Privet Drive 4 (379,99 zł);

Wieża astronomiczna w Hogwarcie (479,99 zł);

Hedwiga (189,99 zł);

Hogwart: pomyłka z eliksirem wielosokowym (89,99 zł);

Skrzydło szpitalne Hogwartu (239,99 zł);

Magiczny kufer z Hogwartu (299,99 zł);

Testrale i kareta z Hogwartu (89,99 zł);

Dziedziniec Hogwartu: na ratunek Syriuszowi (239,99 zł);

Ministerstwo Magii (479,99 zł);

Smok rogogon węgierski (239,99 zł);

Ulica Grimmauld Place 12 (629,99 zł);

Flaga Gryffindoru (159,99 zł);

Flaga Slytherinu (159,99 zł);

Flaga Ravenclawu (159,99 zł);

Flaga Hufflepuffu (159,99 zł).

LEGO Icons:

Plac zgromadzeń (1449,99 zł);

Ford Mustang (799,99 zł);

Lądownik księżycowy Apollo 11 NASA (479,99 zł);

Księgarnia (949,99 zł);

Dom strachu (1449,99 zł);

Koloseum (2599,99 zł);

Posterunek policji (949,99 zł);

Strelicja królewska (479,99 zł);

Pickup (629,99 zł);

Mieszkania z serialu Przyjaciele (849,99 zł);

Wizyta Świętego Mikołaja (479,99 zł);

Stadion Realu Madryt — Santiago Bernabeu (1899,99 zł);

Galaktyczny odkrywca (479,99 zł);

Horizon Forbidden West: Żyraf (429,99 zł).

LEGO IDEAS:

Średniowieczna kuźnia (849,99 zł);

Kubuś Puchatek (479,99 zł);

Sonic the Hedgehog — Green Hill Zone (379,99 zł);

Piłkarzyki (1199,99 zł).

LEGO Jurassic World:

Pościg za pteranodonem 4+ (89,99 zł);

Atrociraptor: pościg na motocyklu (89,99 zł);

Schwytanie welociraptorów Blue i Bety (159,99 zł);

Kecalkoatl: zasadzka z samolotem (239,99 zł);

Ucieczka tyranozaura i atrociraptora (479,99 zł);

Triceratops i zasadzka z pick-upem (239,99 zł);

Transport pyroraptora i dilofozaura (239,99 zł);

Tyranozaur na wolności (479,99 zł).

LEGO Marvel:

Miles Morales: Technotrójkołowiec Spider-Mana 4+ (45,99 zł);

Relaks w kryjówce Spider-Mana 4+ (239,99 zł);

Drużyna Spider-Mana w latarni Zielonego Goblina 4+ (159,99 zł);

Venom (329,99 zł);

Statek Strażników (749,99 zł);

Figurka Iron Mana (199,99 zł);

Atak na Nowy Asgard (99,99 zł);

Kozia łódź (279,99 zł);

Młot Thora (569,99 zł);

Statek Shuri (239,99 zł);

Laboratorium Shuri 4+ (45,99 zł);

Sala tronowa króla Namora (159,99 zł);

Czarna Pantera: wojna na wodzie (429,99 zł);

Czarna Pantera (1649,99 zł);

Figurka Milesa Moralesa (139,99 zł);

Figurka Spider-Mana (139,99 zł);

Figurka Venoma (139,99 zł);

Mechaniczna zbroja Thanosa (69,99 zł);

Kwatera Strażników Galaktyki (45,99 zł);

Nowy statek Strażników (479,99 zł).

LEGO Minecraft:

Czerwona stodoła (479,99 zł) – produkt wycofany w lipcu;

Rafa koralowa (45,99 zł);

Dom w kształcie świni (239,99 zł);

Zniszczony portal (139,99 zł);

Zasadzka Creepera (45,99 zł);

Walka ze strażnikami (109,99 zł);

Królicza farma (159,99 zł);

Teren szkoleniowy (299,99 zł);

Piekarnia (109,99 zł);

Bastion w Netherze (159,99 zł);

Wioska lamy (629,99 zł);

Opuszczona wioska (239,99 zł).

LEGO Monkie Kid:

Modele z kosturem Monkie Kida (159,99 zł).

LEGO Ninjago:

Świątynia ze smokiem ninja 4+ (199,99 zł) – produkt wycofany w czerwcu;

Smok ognia Kaia EVO (129,99 zł) – produkt wycofany w czerwcu;

Mech Ninja Lloyda 4+ (45,99 zł);

Smok gromu Jaya EVO (89,99 zł);

Energetyczny mech Zane'a EVO (45,99 zł);

Samochód wyścigowy Lloyda EVO (129,99 zł);

Wielofunkcyjny ultramech ninja (469,99 zł);

Legendarny smok Lloyda (299,99 zł);

Dojo ninja w świątyni (469,99 zł);

Złoty smoczy motocykl Jaya (89,99 zł);

Smoczy krążownik Cole'a (199,99 zł);

Świątynia kryształowego króla (369,99 zł);

Kryształowy król (299,99 zł);

Złoty Ultra Smok Lloyda (699,99 zł);

Mech Samuraj X Nyi (569,99 zł);

Wyścigówka EVO Jaya i Nyi (229,99 zł);

Smocza moc Kaia (45,99 zł);

Smocza moc Nyi (45,99 zł);

Smocza moc Lloyda (45,99 zł);

Starcie Lloyda z Mechem EVO (89,99 zł).

LEGO Speed Champions:

Koenigsegg Jesko (99,99 zł);

Toyota GR Supra (99,99 zł);

1970 Ferrari 512 M (99,99 zł);

Lotus Evija (99,99 zł);

Aston Martin Valkyrie AMR PRO i Aston Martin Vantage GT3 (199,99 zł);

007 Aston Martin DB5 (99,99 zł);

Fast & Furious 1970 Dodge Charger R/T (99,99 zł).

LEGO Gwiezdne Wojny:

Świąteczna diorama z Sokołem Millenium (129,99 zł) – produkt w sprzedaży od 1 października do końca roku;

AT-AT (799,99 zł);

Transportowiec łowcy nagród z serialu Mandalorian (669,99 zł);

Imperialny myśliwiec TIE (209,99 zł);

Myśliwiec X-Wing Luke’a Skywalkera (239,99 zł);

Kanonierka Republiki (1899,99 zł);

Statek kosmiczny Boby Fetta (239,99 zł);

Dziecko (429,99 zł);

Zestaw bitewny ze szturmowcem śnieżnym (99,99 zł);

AT-ST z Hoth (239,99 zł);

Justifier (799,99 zł);

Atak mrocznych szturmowców (159,99 zł);

Sala tronowa Boby Fetta (479,99 zł);

Hełm Luke’a Skywalkera – Czerwony Pięć (329,99 zł);

Diorama: Szturm na Gwiazdę Śmierci (329,99 zł);

Diorama: Szkolenie Jedi na Dagobah (429,99 zł);

AT-ST 4+ (159,99 zł);

Obi-Wan Kenobi kontra Darth Vader (239,99 zł);

BD-1 (479,99 zł);

Transporter Inkwizytorów Scythe (479,99 zł);

Zasadzka na Ferrix (379,99 zł);

Diorama: Zgniatarka odpadów na Gwieździe Śmierci (429,99 zł);

Czołg bojowy Republiki (209,99 zł);

Hełm mrocznego szturmowca (329,99 zł).

LEGO Super Mario:

But Goomby (45,99 zł) – produkt wycofany w czerwcu;

Cat Peach i lodowa wieża (329,99 zł) – produkt wycofany w czerwcu;

Big Spike i chmury (329,99 zł) – produkt wycofany w czerwcu;

Wielka zła wyspa (209,99 zł) – produkt wycofany w czerwcu;

Dom prezentów Yoshiego (159,99 zł);

Zestawy postaci – seria 6 (25,99 zł);

Conkdor’s Noggin Bopper (69,99 zł);

Mario – lodowy strój i kraina lodu (109,99 zł);

Przejażdżka po fali lawy (159,99 zł);

Śniegowa przygoda Fliprusa (299,99 zł);

Kreatywna skrzyneczka – zestaw twórcy (279,99 zł).

LEGO Technic:

Ducati Panigale V4 R (329,99 zł);

Dom’s Dodge Charger (569,99 zł);

Samolot wyścigowy (45,99 zł);

Monster Jam Grave Digger (89,99 zł);

Jeep Wrangler (239,99 zł);

McLaren Senna GTR (239,99 zł);



Ferrari 488 GTE „AF Corse #51” (949,99 zł);

BATMAN — BATMOBIL (479,99 zł);

Ciężki samochód pomocy drogowej (849,99 zł);

Sterowany przez aplikację buldożer Cat D11 (2399,99 zł);

Motocykl (45,99 zł);

Ładowarka teleskopowa (45,99 zł);

Monster Jam Megalodon (89,99 zł);

Monster Jam El Toro Loco (89,99 zł);

Formula E Porsche 99X Electric (239,99 zł);

Ford Mustang Shelby GT500 (239,99 zł);

Pojazd terenowy (429,99 zł);

Zmiennokształtny pojazd sterowany przez aplikację (699,99 zł);

Dźwig z chwytakiem (579,99 zł).

LEGO zestawy okazjonalne:

Zestaw szachów z motywem LEGO (299,99 zł);

Kreator mozaik (449,99 zł);

Walentynkowe papużki nierozłączki (59,99 zł);

Zajączki wielkanocne (59,99 zł);

Tulipany (44,99 zł);

Każdy jest wspaniały (159,99 zł);

Żonkile (59,99 zł);

Model kolekcjonerski na nowy rok księżycowy (379,99 zł);

Parada z okazji nowego roku księżycowego (479,99 zł).

Dlaczego taki los spotyka klocki LEGO?

Koniec „życia” każdego zestawu klocków polega na jego wycofaniu z ogólnej sprzedaży. Dochodzi wtedy do wstrzymania linii produkcyjnej konkretnego typu klocków i sprzedaży wyłącznie pozostałego na stanie towaru. Niektóre serie jednak pomimo wycofania powracają do sprzedaży. Mogą to być zarówno pozostałości z magazynów, jak również odświeżona wersja wcześniej sprzedawanej serii.

