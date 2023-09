Walizki za 9 zł w TK Maxx? Nie daj się nabrać na oszustwo

Oszustw na promocje nie brakuje. Złodzieje danych regularnie podszywają się pod znane sieci handlowe, by wyłudzić na klientach pieniądze i nakłonić ich do zakupu produktów z rabatem. Ostatnio sama byłam świadkiem tego, jak na moim koncie facebookowym pojawiła się reklama sklepu TK Maxx. Na pierwszy rzut oka wszystko zapowiadało się wiarygodnie, jednak gdy sprawdziłam, okazało się, że to fikcyjne konto.

Oszustwo na walizki z TK Maxx. Zobaczyłam, jak to działa

Mowa o reklamie walizek za 9 zł. Oferta zapowiadała się bardzo atrakcyjnie i wyglądało na to, że może być powakacyjną wyprzedażą. Chciałam, to sprawdzić i kliknęłam. Podrobiony profil TK Maxx wyglądał dość wiarygodnie m.in. dlatego, że miał tysiące obserwujących, to jednak była podpucha.

Po kliknięciu w reklamę otworzyło się okno z prostym zadaniem do wykonania, następnie trzeba było wylosować walizkę, a na końcu byłam przeniesiona do strony, gdzie należało podać m.in. dane z karty. Na tym etapie wiedziałam, że muszę się wycofać. Okazało się, że to podpucha, która krąży w sieci od kilku tygodni. Każdy, kto da się nabrać, narażony jest m.in. na utratę pieniędzy.

Należy pamiętać, że oszuści czają się na nas w każdej strony, uważać trzeba nie tylko podczas serfowania po sieci, ale również podczas odbierania paczek z paczkomatów. Ostatnio głośno zrobiło się o sytuacjach, kiedy złodzieje podchodzili do nieswoich skrytek i oddalali się z cudzymi przesyłkami.

TK Maxx ostrzega. Walizki za 9 zł to nie promocja sieci

Na oficjalnym facebookowym profilu sieci TK Maxx pojawił się następujący komunikat: „Docierają do nas informacje o fałszywych postach wykorzystujących nasze logo w celu nakłonienia klientów do podania danych osobowych, w tym danych karty płatniczej. Sprawa została już zgłoszona odpowiednim jednostkom. TK Maxx nie prowadzi obecnie sprzedaży online w Polsce. Nigdy nie prosimy klientów o podanie prywatnych danych, zwłaszcza danych kart płatniczych. Zachowaj czujność podczas zakupów online. Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia co do reklamy, przed kliknięciem w link lub podaniem jakichkolwiek danych skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta”.

Jak widać, sprawa wygląda dość poważnie, a na podejrzane reklamy uwagę zwracało już wiele osób. Każdy, kto jest świadkiem podobnego zjawiska, powinien natychmiast zgłosić incydent danej sieci handlowej. Pod żadnym pozorem nie należy łudzić się, że otrzymamy walizkę za 9 zł.

facebookCzytaj też:

Kupowanie kota w cyfrowym worku – jak nie dać się oszukać w internecieCzytaj też:

Fałszywi jezuici sprzedają tajemniczy preparat. „To nie ma prawa działać”