Przed nami Empik Premium Week. Zniżki będą sięgać aż do 50 proc.

Empik Premium Week to akcja promocyjna popularnej sieci, która będzie obowiązywać przez cały tydzień. Już od 24 września mamy okazję załapać się na rabaty sięgające nawet do – 50 proc. Codziennie można liczyć na limitowane megaokzje, hity tygodnia czy też pule książek za jedynie 25,99 zł. Skorzystamy zarówno online, jak i stacjonarnie.

Empik Premium Week. Na tym zaoszczędzisz w Empiku

Empik już dziś zapowiada tydzień promocyjny. Akcja ma dotyczyć produktów z działu elektronika, kosmetyki i perfumy, zabawki, AGD, artykuły do domu i ogrodu czy akcesoria sportowe. Wybór zapowiada się tak szeroki, że coś dla siebie powinni znaleźć zarówno dorośli, jak i dzieci.

Oferty różnią się w zależności od tego, czy zamierzamy robić zakupy online, czy stacjonarnie. Na miejscu klienci mogą kupić drugą tańszą płytę, zabawkę, gadżet, art. papierniczy czy książkę z 50% rabatem. Przez internet jest nieco inaczej – tutaj codziennie zobaczymy coś innego tańszego nawet o połowę, w to wchodzi również wspomniana już pula książek za niecałe 26 zł.

Każdego dnia o stałych tj. 9.00, 15.00 i 19.00 będzie się pojawiać nowy produkt tańszy do 50%. Oferta zawsze ma być aktywna do wyczerpania zapasu. By skorzystać, należy wyszukać promocyjny artykuł i użyć kodu rabatowego przy zakupie w aplikacji.

Jak chwali się sam Empik, użytkownicy Empik Premium przez 4 lata zaoszczędzili już ponad pół miliarda złotych – m.in. dzięki darmowym dostawom zamówień i stałym zniżkom na zakupy.

Tak skorzystasz z promocji w Empiku. Jest jeden haczyk

Promocje w ramach Empik Premium Week dostępne są dla osób, które korzystają z pakietu premium w aplikacji. Ten oczywiście jest płatny i zwykle kosztuje około 59,99 zł rocznie. Teraz skorzystamy ze zniżki i zaopatrzymy się w niego za 39,99 zł, a cena obowiązuje tylko do 24 września, czyli dnia rozpoczęcia wspomnianej akcji.

Wariantów zakupu Empik Premium jest kilka. Można m.in. skorzystać z opcji na jeden miesiąc, która kosztuje 10,99 zł lub tej na pół roku za 34,99 zł – w tym momencie ten drugi wariant jest jednak całkowicie nieopłacalny, bo już po dopłacie 5 zł, możemy korzystać z pakietu przez rok.

Benefity z udziału w programie będziemy odczuwać nie tylko w ciągu nadchodzącego Empik Premium Week. Przez cały czas można korzystać m.in. z darmowych dostaw, zniżek w salonach i online, specjalnych promocji, dostępu do Empik Go, Empik Foto, rabatów w Costa Coffe czy na bilety do Multikina.

Czytaj też:

300 plus nie wystarczy na zakup przyborów szkolnych. Rodzice mogą się zdziwićCzytaj też:

Remigiusz Mróz pisze o „romansie” z Joanną Opozdą. „To jest przebiegły kod”