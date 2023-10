IKEA świętuje. Od 4 października otrzymasz tam trzy bułeczki cynamonowe za 7 zł

Uwielbiacie słodkości? Jeśli tak mam dla was dobre wieści dotyczącej jednej z najbardziej rozpoznawalnych sieci handlowych na świecie. Mowa o sklepie IKEA, który od 4 października obchodzi Dzień Cynamonowej Bułeczki. Sezon na smakołyki właśnie został otwarty. Mają być ciepłe, miękkie i oblepione cynamonowym nadzieniem.

Dzień Cynamonowej Bułeczki w IKEA. Promocja potrwa miesiąc

W ramach wspomnianego święta w sklepach IKEA znajdziemy bułeczki z tzw. nadzieniem kanelbullar. Ma być nie tylko smacznie, ale przede wszystkim tanio. Przedstawiciele sieci ogłosili, że za trzy sztuki produktu zapłacimy jedyne 7 zł, zaś cena jednej pojedynczej bułki wynosi 3 zł. Na stronie internetowej możemy również zobaczyć zestaw mrożonych bułeczek – 6 sztuk w cenie 13 zł.

Dzień Bułeczki Cynamonowej to inaczej Kannelbullensdag wywodzący się ze Szwecji. Jako że to ważny dzień w tamtejszym kalendarzu święto zawitało także do Polski. Z tego powodu odczujemy same korzyści. Przy okazji robienia zakupów będzie można skusić się na wyjątkowy deser. To nie pierwszy raz jak IKEA zaskakuje nas w ostatnim czasie, ostatnio pochwaliła się m.in. niezwykłą aplikacją pomocną w aranżowaniu wnętrz.



Oto jakie bułeczki przygotowała IKEA

Cynamonowa bułeczka z IKEA to inaczej Kanelbullar, czyli zwinięte, puszyste ciasto, złociste warstwy i cynamonowe nadzienie z lukrem na wierzchu. Ten skandynawski przysmak będzie dostępny u nas przez cały miesiąc. Świetnie sprawdzi się do kawy czy herbaty. Co ciekawe każdy Szwed znajda ich nawet 230 rocznie. Teraz choć przez chwilę będziemy mogli poczuć się jak mieszańcy północnych rejonów i odkryć ich kultową tradycję kulinarną.

Produkt znajdziemy w dobrze znanych restauracjach, kawiarniach i bistrach dla Klubowiczów IKEA Family. Dodatkowo, z kartą lojalnościową w restauracjach kupimy kawę z dowolną słodką przekąską za jedyne 4 zł. Sieć nie od dziś zachęca atrakcyjnymi cenami. Na co dzień można tam znaleźć m.in. pysze i tanie obiady czy przekąski.

