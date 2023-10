Dopłacają 400 zł miesięcznie na żłobek. Oto kto może otrzymać pieniądze

Dodatkowe 400 zł miesięcznie na pewno może podreperować rodzinny budżet. Dziś w dobie galopującej inflacji i wysokich cen przydaje się każda suma. Rodzice z dziećmi nie mają powodu do narzekania. Okazuje się, że na pociechę, która nie ukończyła jeszcze 3 roku życia, można dostać pieniądze. Z danych podawanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że świadczeniem żłobkowym zostanie objętych około 108 tys. dzieci.

400 zł na żłobek. Nowe świadczenie dla rodzin

Wspomniane dofinansowanie przeznaczone jest dla dzieci, na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy. Co ważne, to świadczenie nie posiada kryterium dochodowego. Rodzice mają szansę otrzymać 400 zł, które można przeznaczyć na żłobek. Choć nie wystarczy na całość – dziś ceny takich usług są o wiele wyższe – to zawsze to dodatkowe wsparcie dla domowego budżetu

Pieniądze mają wpływać na konto co miesiąc. Mogą być przeznaczane nie tylko na żłobek, ale też na pobyt w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie wlicza się w to jednak niania. 400 zł przysługuje też na każde dziecko. Rodziny muszą pamiętać o spełnieniu konkretnych kryteriów. O co tak właściwie chodzi?

Sprawdziliśmy warunki korzystania ze świadczenia. Tak dostaniesz 400 zł

Pierwszą zasadą jest sprawdzenie, czy nie otrzymujemy tzw. RKO, czyli rodzinnego kapitału opiekuńczego – dofinansowanie na pobyt dziecka w żłobku, na które rodzic pobiera rodzinny kapitał opiekuńczy, najwcześniej można otrzymać w 36 miesiącu życia dziecka, tj. po miesiącu, w którym nastąpiła ostatnia wypłata kapitału, jeśli byłby on wypłacany w kwocie 500 zł miesięcznie. Co ciekawe ZUS przypomina, że rodzice mogą skorzystać z dopłaty 400 zł do pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne.

Pieniądze na żłobek otrzymamy na każde dziecko przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, jeśli to uczęszcza do instytucji opieki. Nie ma znaczenia, ile zarabiamy.

Tak złożysz wniosek. Pieniądze nie wpłyną na twoje konto

Świadczenie żłobkowe przemyślane jest tak, że ma dofinansowywać wyłącznie żłobek. Jeśli cena za niego jest mniejsza niż 400 zł, otrzymamy dokładnie tyle, ile trzeba. Wszystko wpływa od państwa bezpośrednio do wskazanej przez nas instytucji. Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2022 r. przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną. To zadanie dla rodziców bądź opiekunów prawnych.

Trzeba też pamiętać o terminach. Wniosek o dofinansowanie można złożyć nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka. Im szybciej złożymy dokumenty, tym lepiej. Jeśli zrobimy to w terminie do 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia korzystania ze żłobka, pieniądze będą przysługiwać natychmiast, jeśli jednak zrobimy to po 2 miesiącach, dofinansowanie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, a nie od momentu, od którego dziecko zaczęło korzystać z danej instytucji czy usługi.

