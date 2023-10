Lidl otworzy pierwszy taki sklep. Podróżujący klienci będą zachwyceni

Wejście Lidla na rynek lotniczy może być dla tej firmy prawdziwą rewolucją. Niebawem turyści będą mieli okazję zrobić zakupy w jednym ze swoich ulubionych marketów przed podróżą lub po. Na początek powstanie tylko jeden taki punkt w Europie. Padło na hiszpański port Madryt-Barajas.

Lidl ze sklepem na lotnisku. Są poważne plany

Lidl to niemiecka marka sklepów, która istnieje na rynku już od 1930 roku. Dziś jest rozwinięta do tego stopnia, że posiada markety w aż 30 krajach na świecie. Choć dyskont należy do grona gigantów, to wciąż nie przestaje się rozwijać, w zanadrzu ma m.in. wiele nowych pomysłów. Jednym z takich okazało się otwarcie placówki na lotnisku.

To będzie pierwszy taki sklep w historii Lidla. Nie zostanie jednak umieszczony w samym terminalu, lecz w kompleksie Airport City. O podobny przywilej walczyły też inne sieci, jak na razie bezskutecznie – przegrały Aldi i Ahorramas.

Niemiecka firma wygrała przetarg ogłoszony przez AENA, operatora hiszpańskich portów lotniczych, bo zaproponowała najlepszą ofertę finansową. Dziś wiadomo, że szacunkowa wartość kontraktu, w ramach którego nabór zakończył się 12 maja, przekroczyła 14 mln euro. W podaną kwotę wchodzić ma opłata miesięcznego czynszu w wysokości 27 030 euro oraz jednorazowa opłata w wysokości 993 tys. euro, płatne na początku w ramach eksploatacji wyznaczonego obszaru.

Do tej pory pionierem w tworzeniu tego typu biznesu na lotnisku był Spar – w 2015 roku sieć supermarketów otworzyła swój market w porcie na Gran Canarii.

Podpisano umowę na 30 lat. Lidl nie zniknie tak szybko

To, że Lidl pojawi się na lotnisku w Madrycie, jest już pewne. Co więcej, będzie tam istniał przez co najmniej 30 lat, bo na tyle zawarto kontrakt. Czas ten ma być liczony od dnia podpisania dokumentów. Klienci będą mieli do dyspozycji nie tylko sam market w Airport City, ale również specjalnie wydzielony parking.

Przed rozpoczęciem działalności Lidl musi zdobyć wymagane zezwolenia, licencje i pozwolenia administracyjne w zakresie handlu. Dopiero po tym wszystkim będziemy mogli poznać przybliżony termin otwarcia, a sieć zacznie szukać pracowników.

Lidl będzie jednym z wielu ciekawych elementów hiszpańskiego lotniska. Obok znajdziemy również nowoczesny park logistyczny z biurami czy tereny zielone i sportowe. Wszystko to wokół stołecznego portu, którego łączna powierzchnia ma wynieść 2,1 mln metrów kwadratowych.

