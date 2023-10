Jajka w Lidlu i Biedronce za darmo. Takie promocje ważne od 10 października

Lidl i Biedronka zaprezentowały już najnowsze gazetki promocyjne ważne od poniedziałku. O ile, niektóre produkty są przecenione przez cały ten czas, o tyle inne kupimy taniej tylko w wybrany dzień. Tak jest z jajkami. Jakie są warunki akcji 1 +1 gratis? Zdradzamy!

Jajka w Biedronce za darmo

Biedronka przeceniła jajka w ramach 1+ 1 gratis. Wystarczy podejść do kasy z dwoma opakowaniami, by za drugie nie zapłacić nic. Promocja obowiązuje wyłącznie we wtorek 10 października. Co trzeba wiedzieć? Akcja skierowana jest wyłącznie do użytkowników karty Moja Biedronka bądź aplikacji.

Za darmo otrzymamy produkt marki Moja Kurka klasy A w rozmiarze M i opakowaniu 10 sztuk. Są to jajka z chowu ściółkowego, które normalnie kosztują około 8,47 zł. Biedronka podkreśla, że są limity – klienci dostaną gratis maksymalnie jedno opakowanie.

W tym tygodniu za darmo – poza jajkami – w Biedronce mamy okazję otrzymać też majonez Madero, kremy do twarzy Nivea, spray czyszczący Cilit Bang, wodę Żywiec Zdrój, ręczniki papierowe Queen Mega Sweep, wafelki Prince Polo i napoje Alpro.

Jajka za darmo w Lidlu

Biedronka nie jest jedynym sklepem, który oferuje darmowe jajka. Lidl wpadł na ten sam pomysł, tylko zorganizował akcję dzień później. Osoby, które skorzystają w obu sklepach, mają szansę na podwójną oszczędność. Co trzeba zrobić, by załapać się na gratis w tym dyskoncie?

Jajka w ramach 1 + 1 gratis otrzymamy tylko w środę 11 października. Skorzysta z nich każdy użytkownik aplikacji Lidl Plus. Mowa o produkcie marki Złota Nioska, opakowaniu 10 sztuk klasy A wielkości M. Zanim podejdziemy do kasy z dwoma opakowaniami, należy aktywować kupon. Sieć podkreśla, że promocja ma limit – tylko dwa opakowania na dzień. Każde kolejne sprzedawane będzie w regularnej cenie – zwykle to około 7,69 zł.

W tym tygodniu za darmo – poza jajkami – w Lidlu mamy okazję otrzymać też oddychające pieluszki Lupilu dla niemowląt w różnych rozmiarach, płyny do demakijaży Nivea oraz antyperspiranty Nivea dla mężczyzn. Większość wspomnianych promocji kończy się 11 października.

