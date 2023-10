Przerwa techniczna w bankach. W weekend wyborczy będą utrudnienia w dostępie do konta

To już ostatnie chwile kampanii wyborczej. W najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne, które zdecydują, kto zdobędzie społeczny mandat do rządzenia Polską. W wielu punktach wyborczych ustawią się długie kolejki chętnych do oddania głosu na wybranych polityków. Kolejek nie będzie przed bankami, które na sobotę i niedzielę zapowiedziały prace techniczne.

W weekend klientów banków czekają liczne utrudnienia

Utrudnień w dostępie do usług bankowych mogą spodziewać się klienci kilku dużych banków. Na nadchodzący weekend przerwy techniczne zapowiedziały m.in.: Santander Consumer Bank, Santander Bank Polska, Bank Pocztowy, mBank, Bank Pekao, oraz ING Bank Śląski.

O pracach serwisowych poinformował Santander Bank Polska. Przerwa w dostępie do bankowości elektronicznej rozpocznie się w sobotę (14 października) od godziny 23.00 i potrwają do godz. 5.30 w niedzielę (16 października). W tym czasie nie będzie można korzystać z aplikacji mobilnej, przelewów natychmiastowych, płatności w sklepach internetowych (Przelew24), Kantor Santander oraz usługa Blik.

Utrudnienia w dostępie do aplikacji mobilnej i w bankowości elektronicznej

Przerwę techniczną zapowiedział także Santander Consumer Bank. Prace serwisowe zaplanowano w sobotę (14 października) od godz. 19.00. Potrwają one do niedzieli do godz. 3.00 w niedzielę (15 października). W tym czasie niedostępna będzie aplikacja mobilna oraz serwis bankowości internetowej.

Kolejnym bankiem, który zapowiedział przerwę w dostępie do usług finansowych, jest Bank Pocztowy. Prace administracyjne będą mieć wpływ na transakcje dokonywane kartami. W niedzielę (15 października) w godzinach porannych i popołudniowych niedostępne będzie:

pobranie danych karty w bankowości elektronicznej, w tym kodu CVC2 oraz brak możliwości zamówienia karty wirtualnej w trybie online,

wstrzymana będzie możliwość wykonywania transakcji 3Dsecure wymagających uwierzytelnienia poprzez podanie kodu wysyłanego przez SMS,

niedostępne będzie przyłączanie kart do portfeli cyfrowych Xiaomi Pay, Fit Bit, Garmin Pay, Google Pay i Apple Pay.

Dodatkowe przerwy mogą wystąpić w poniedziałek (16 października). „Od północy do godziny 03.00 mogą wystąpić krótkotrwałe problemy w dokonywaniu transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, w tym transakcji mobilnych realizowanych za pośrednictwem portfeli cyfrowych” — informuje bank.

W weekend sześć banków przeprowadzi prace serwisowe

Przerwę techniczną zapowiedziano także w mBanku. Nastąpi ona w sobotę (14 października) między godziną 6.45 a godz. 14.00. W tym czasie klienci korzystający z eMaklera i maklerskich aplikacji mobilnych muszą liczyć się z brakiem dostępu do usług pomiędzy godziną.

Bank Pekao zapowiedział prace modernizacyjne w serwisie usług maklerskich. Przerwa techniczna potrwa od godziny 6.00 w sobotę (14 października) i potrwa do godziny 2.00 w niedzielę (15 października). Bank zaznaczył, że w tym czasie klienci będą musieli się liczyć z trudnościami w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler, aplikacji PeoPay i platformie eTrader Pekao.

Dwie przerwy techniczne zapowiedział ING Bank Śląski. Pierwsze prace serwisowe rozpoczną się w nocy z niedzieli (15 października) na poniedziałek (16 października). Klienci będą musieli liczyć się z utrudnieniami w realizacji wpłat i wypłat w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. Druga część prac technicznych dotyczy modułu Makler w Moim ING. Usługa będzie niedostępna od godziny 6.00 w sobotę (14 października) i potrwa do godziny 10.00 w niedzielę (15 października).

