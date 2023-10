Ten tusz do rzęs z Hebe to istny hit. Przeceniono go z 62 zł na 26 zł

Hebe to zaraz obok Rossmanna jedna z najbardziej rozpoznawalnych drogerii w Polsce. Pomimo że wspomnianym siecią wciąż depczą po piętach inni konkurenci jak chociażby sieć dm, wspomniane firmy i tak mają się dobrze. Swój sukces zawdzięczają m.in. szerokiemu zasobowi asortymentu, ale też promocjami. Teraz w Hebe hitem jest m.in. kultowy tusz do rzęs od Bourjois. To jednak nie wszystko.

Promocje w Hebe na dziś. To zwraca uwagę

W Hebe znajdziemy teraz wiele akcji promocyjnych. Poza tym, że najnowsza gazetka ważna jest do 18 października, a z niej dowiadujemy się, że przeceniono ponad 1000 zapachów, to istnieje jeszcze wiele innych akcji rabatowych, o których można przeczytać m.in. na internetowej stronie drogerii.

W Hebe można liczyć na 10 proc. zniżki przy zakupach za minimum 99 zł oraz 20 proc. zniżki przy zakupach od 199 zł. Promocja ważna jest do 18 listopada, a rabat naliczy się wyłącznie przy zakupach online – należy zalogować się oraz wpisać kod o nazwie „SZALEŃSTWO” – przecenione są towary z tym samym oznaczeniem. Wszyscy zalogowani klienci otrzymają też darmową dostawę przy zakupach za minimum 59 zł.

Ponadto w Hebe nawet 80 proc. zniżki dostaniemy na drugi wybrany produkt tej samej marki, 70 proc. rabatu na towary Tołpa, zniżki na kosmetyki koreańskie czy 30 proc. rabatu na świece zapachowe itp.

Znany tusz do rzęs hitem. Teraz tańszy o 36 zł

Jednym z produktów dostępnych w Hebe objętych wyjątkowo dużą promocją jest tusz do rzęs Bourjois Twist Up The Volume. To propozycja wydłużająca oraz pogrubiająca Ultra Black 8 ml z intensywnymi pigmentami gwarantującymi uzyskanie efektu głębokiej czerni. Artykuł cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami, których na stronie Hebe znajdziemy ponad 250. To znaczy jedno – mowa o prawdziwym hicie.

Wspomniany tusz do rzęs Bourjois z Hebe kosztuje tradycyjnie 61,99 zł, ale podczas aktualnej promocji dostaniemy go za jedyne 25,99 zł. To najniższa cena dostępna w ciągu ostatnich 30 dni. Można go nabyć zarówno stacjonarnie, jak i dodać do koszyka online. Poznamy go oczywiście po nazwie i czarnym opakowaniu ze złotą zakrętką.

