Mleko za 1,40 zł, a masło za 2,70 zł. Takie hity teraz w Lidlu

Lidl to jeden z chętniej odwiedzanych marketów w Polsce i od lat spiera się z Biedronką o to, gdzie jest lepiej czy taniej. Choć portugalska sieć wielokrotnie zaskakiwała w rankingach, to ta niemiecka również nie pozostawała w tyle. Jej aktualna promocja przebija wszystko. Podstawowe produkty są tańsze o 50 proc.

Lidl stawia na mocne przeceny. Podstawowe produkty za grosze

Jednym z częściej wybieranych artykułów jest oczywiście masło i mleko. Tylko od 16 do 18 października kupimy je dosłownie za grosze. Produkt marki Pilos, czyli masło 82 proc., kosztuje zwykle 5,49 zł, jednak teraz zapłacimy za nie jedynie 2,74 zł. Hitem jest też mleko Pilos 2 proc., które otrzymamy za jedne 1,49 zł, zamiast za 2,99 zł.

Ponadto o połowę tańsze są kefir 2 proc. Krasnystaw – w cenie 1,37 zł, jogurt naturalny Zott – za jedyne 0,95 zł, cytryny – w cenie 2,49 zł za kg oraz woda Cisowianka – kosztuje 1,19 zł za 1 l. Warto dodać, że ostatnia ze wspomnianych marek zajęła trzecie miejsce w ostatnim rankingu najlepszych polskim firm Lubię bo Polskie.

Lidl przeceniło towary o 50 proc. na podstawie badań o zapotrzebowaniu. Wzięto pod uwagę TOP 7 artykułów spośród kategorii monitorowanych przez CPS Gfk wg aktów zakupowych w okresie między sierpniem 2022 a lipcem 2023 roku.

Warunki akcji Lidla są jasne

By skorzystać z promocji Lidla, wystarczy być zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Lidl Plus. Tam należy znaleźć podane produkty i aktywować kupony. Poza promocjami na wspomniane towary, w sklepie znajdziemy jeszcze wiele innych atrakcyjnych obniżek – te dotyczą nie tylko asortymentu spożywczego. Przykładowo papier toaletowy 3-warstwowy marki Floralys kupimy o 44 proc. taniej – za jedyne 13,99 zł.

Co jeszcze zaskoczy nas na półkach? Omijać nie warto polskich czerwonych jabłek tańszych o 55 proc., konserw rybnych Nixe sprzedawanych w ramach 3 + 1 gratis, kawy Bellarom tańszej o 54 proc. czy soków pomarańczowych Solevita dostępnych w ramach 1 + 1 gratis. Teraz w Lidlu trwa też wielka wyprzedaż towarów na Halloween w tym żelków, słonych przekąsek czy cukierków. Wszystko to dostępne ma być co najmniej do środy 18 października.

