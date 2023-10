Jesienne promocje CCC trwają w najlepsze. Klienci mogą liczyć na 50 zł rabatu

Promocje w CCC zapowiadają się naprawdę dobrze. Zajrzeliśmy na stronę internetową popularnej sieci i przekonaliśmy się, że przygotowała dla klientów mnóstwo atrakcji. Możemy skorzystać z rabatu w wysokości 50 zł oraz ze zniżek na artykuły z sekcji „wyprzedaż sezonowa”. Sprawdziliśmy, jakie hity znalazły się na liście. Jest, na czym oko zawiesić.

Jesienny rabat w CCC. Tak go zdobędziesz

Od 19 do 24 października robiąc zakupy online w sklepach CCC, można zdobyć rabat w wysokości 50 zł. Otrzymuje się go pod warunkiem wybrania towarów za minimum 250 zł łącznie – wtedy np. zamiast 250 zł, zapłacimy 200 zł. Podczas składania zamówienia i realizacji transakcji należy wykorzystać kod: „HIT50” – dopiero po wpisaniu i zatwierdzeniu go, kwota będzie mniejsza.

CCC podkreśla, że akurat ta zniżka dotyczy wyłącznie nieprzecenionych produktów. Co można wybrać z kolekcji? Jest tego wiele. Na klientów czekają najnowsze jesienne buty damskie, dziecięce i męskie oraz torebki. Można sięgnąć m.in. po kultowe czarne botki Badura, które normalnie kosztują 349,99 zł lub po mokasyny ze złotym łańcuszkiem w cenie 229,99 zł. Za 200 zł uda nam się kupić zgrabną torebkę Nine West zaś za jedyne 100 zł dziewczęce skórzane trzewiki Lasockiego.

Sezonowa wyprzedaż CCC. Na liście perełki

Nieprzecenione produkty objęte rabatem w wysokości 50 zł to w CCC nie wszystko Uruchomiono też specjalną jesienną wyprzedaż, w ramach której uwzględniono tysiące modnych artykułów. Akcja trwa od 5 października do 9 listopada. W tym terminie zaoszczędzimy na popularnych sportowych sneakersach takich marek jak Reebok, Adidas czy Bevery Hills Polo Club. Te w wersji męskiej kupimy już za mniej niż 200 zł.

Hitami dla kobiet będą klasyczne czarne mokasyny Lasockiego za jedyne 119,99 zł czy półbuty DeeZee za 89,99 zł. Na liście pojawiły się botki kowbojki, sznurowane buty jesienne i trzewiki. Na wiele z nich nie wydamy więcej niż 150 zł.

Za najniższą kwotę kupimy akcesoria obuwnicze typu wkładki, sznurówki czy środki pielęgnacyjne – ceny przecenionych zaczynają się od 3 zł. Jeśli mowa o butach największymi rabatami objęto klapki dziecięce i basenowe. Kupimy je za około 30 zł, a na liście dostępne są artykuły takich marek jak, chociażby Sprandii. To świetna okazja, by zrobić spore tanie zapasy dla najmłodszych.

