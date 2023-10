Polacy kupują mniej elektryków. W Europie jest odwrotny trend

Nie mamy dobrych wieści. Spada sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce. Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA) wynika, że we wrześniu zarejestrowano w naszym kraju 1275 elektryków. To niemal o jedną dziesiątą mniej w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy Polacy kupili 1410 takich pojazdów.

Auta elektryczne. Stanowią ułamek sprzedaży wszystkich aut w Polsce

Zamiast samochodów elektrycznych, które stanowią zaledwie 3,3 proc. wszystkich zarejestrowanych aut, wolimy kupować pojazdy spalinowe i zwykłe hybrydy. Pod tym względem nasz kraj znajduje się na szarym końcu europejskiego rankingu. Gorszą sprzedaż elektryków w porównaniu z tradycyjnymi autami odnotowali tylko Chorwaci i Słowacy.

Zupełnie odmienne nastroje panują na drugim biegunie. W większości państw zachodniej Europy trwa boom na elektryczne samochody. Jak informuje Business Insider, niemal w całej Europie — państwa UE plus EFTA plus Wielka Brytania — sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła we wrześniu o 14 proc. licząc rok do roku. „Na Starym Kontynencie zarejestrowano łącznie 187,4 tys. takich aut” — wynika z raportu ACEA.

Najlepszą sprzedaż elektryków odnotowano w ośmiu państwach, gdzie wzrosty są nawet powyżej 100 proc. Są wśród nich: Belgia, Dania, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Malta i Słowenia.

W Polsce zapanowała moda na zwykłe hybrydy. Widoczny wzrost sprzedaży

Znacznie lepiej wygląda w Polsce sprzedaż zwykłych hybryd, ale nie w wersji plug-in. W tym segmencie aut odnotowano wzrost niemal o połowę (44,5 proc.). Jak wynika z danych sprzedażowych, we wrześniu zarejestrowano w naszym kraju łącznie 39 tys. pojazdów, z czego zwykłe hybrydy stanowiły 16,5 tys.

Podobny trend panował u naszych zachodnich sąsiadów. W ubiegłym miesiącu w Niemczech sprzedano o 44,1 proc. więcej hybryd. Jak tłumaczą eksperci, niemieccy konsumenci zrezygnowali z zakupu aut elektrycznych na rzecz zwykłych hybryd ze względu na ograniczenie dotacji dla nabywców takich aut.

