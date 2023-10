Jak przedłużyć ważność profilu zaufanego przez internet?

Profil zaufany to elektroniczne potwierdzenie tożsamości obywatela Polski w sieci, umożliwiające korzystanie z różnych usług e-administracji w Polsce. Jeżeli Twój profil zaufany wygasa lub już wygasł, możesz podjąć kroki, aby go przedłużyć. Czym jest profil zaufany i dlaczego należy go mieć?

Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany to środek, który pomaga potwierdzić tożsamość elektroniczną obywateli. Jest to w pełni bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach podmiotów publicznych. Za pomocą profilu zaufanego można zalogować się do takiego systemu i złożyć podpis elektroniczny (podpis zaufany), który jest równorzędny z podpisem własnoręcznym.

Dlaczego warto mieć profil zaufany?

Profil zaufany ma wiele zalet:

pozwala załatwić większość spraw online, bez konieczności odwiedzania urzędu

sprawy urzędowe można załatwiać przez 7 dni w tygodniu, również w weekend

oferuje dostęp do wielu usług urzędowych

Jak przedłużyć profil zaufany?

Zaloguj się na swoje konto: wejdź na stronę profilu zaufanego i zaloguj się do swojego konta. Sprawdź ważność: po zalogowaniu sprawdź datę ważności twojego profilu zaufanego. Jeżeli zbliża się termin wygaśnięcia, zostaniesz o tym poinformowany. Przedłużenie ważności: w systemie powinna być dostępna opcja przedłużenia ważności profilu zaufanego. Wybierz ją. Potwierdzenie tożsamości: możesz zostać poproszony o ponowne potwierdzenie swojej tożsamości. W zależności od wybranej metody potwierdzenia, może to oznaczać wizytę w odpowiednim punkcie potwierdzającym lub użycie elektronicznej metody potwierdzenia (np. poprzez bankowość elektroniczną). Dokończ procedurę: po potwierdzeniu tożsamości postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokończyć proces przedłużenia ważności profilu zaufanego.

Jeśli w trakcie procesu napotkasz na jakiekolwiek trudności, warto skorzystać z oficjalnej pomocy lub FAQ dostępnej na stronie Profilu Zaufanego. Możliwe też, że procedury mogą się różnić w zależności od aktualnych zmian w systemie, dlatego zawsze warto odwiedzić oficjalną stronę, aby uzyskać najnowsze informacje.

Czytaj też:

Ważny komunikat Ministerstwa Cyfryzacji. Można stracić dostęp do profilu zaufanegoCzytaj też:

Możesz utracić dostęp do Internetowego Konta Pacjenta. Uwaga na SMS-y o Profilach Zaufanych