Promocja w Lidlu przed 1 listopada. 8+4 znicze gratis, a chryzantemy za 1 grosz

Aktualne akcje promocyjne Lidla trwają do soboty 28 października i wtorku 31 października. Przypominamy, że w nadchodzącą niedzielę sklepy nie będą otwarte, tak więc później pozostaną nam już tylko dwa dni na zrobienie zakupów z okazji 1 listopada -– wypada w środę. W Święto Zmarłych sklepy pozostają nieczynne, a większość z nas wybiera się na groby bliskich ze zniczami i kwiatami. Tu można je teraz kupić taniej.

Lidl rozdaje znicze za darmo. Tylko przez trzy dni

Jeśli do tej pory ciągle nie zrobiliście zapasów z okazji Wszystkich Świętych, to teraz nadarza się ostatnia szansa na skorzystanie z wyjątkowych promocji. W sklepach można spodziewać się kolejek oraz dużego szturmu na darmowe znicze. Lidl rozdaje teraz aż po cztery sztuki za darmo, wystarczy podejść do kasy z dwunastoma produktami i zapłacić za osiem, resztę otrzymamy w prezencie.

Akcja ważna jest od 26 do 28 października. Dotyczy wszystkich rodzajów zniczy i można je mieszać dowolnie. Oczywiście za darmo dostaniemy zawsze 4 najtańsze. To nie wszystko, bowiem, do tego opłaca się kupić tanie wkłady parafinowe, które palą się ponad 30 godzin. Jak wskazuje Lidl, pasują do takich zniczy jak opal, kalia, kapliczka i kula mała, a także do większych. Tylko teraz można otrzymać aż 5 sztuk gratis przy zakupie 15 wkładów. Istnieje limit dzienny na jeden paragon. Wystarczy aktywować kupon w aplikacji.

Chryzantemy za 1 grosz też w Lidlu. To się opłaca

W ramach aktualnej promocji Lidla z okazji 1 listopada sieć sprzedaje również chryzantemy za jedyny grosz. Jak je zdobyć? Tyle zapłacimy za trzecią najtańszą sztukę, to oznacza, że skorzystamy z akcji 3+ 1 za grosz. W tym przypadku czas na zakup mamy aż do 31 października.

Na klientów czekają polskie kwiaty w doniczkach w przeróżnych kolorach m.in. żółtych, czerwonych, różowych i białych. Większość z nich idealnie nadaje się na zewnątrz, a niektóre możemy trzymać również w domu. Lidl przygotował specjalne oznaczenia, które umieścił w swojej gazetce – nich dokładnie możemy dowiedzieć się, jakie warunki preferuje dany rodzaj rośliny.

