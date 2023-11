Taka aukcja to rzadkość. Na sprzedaż wystawiono przedmioty z Titanica

Trudno uwierzyć, że te przedmioty przetrwały tyle lat. Menu i inne artykuły, które były dostępne na Titanicu, znajdziemy na licytacji, która ruszy w sobotę 11 listopada. Wszystkim zajął się brytyjski dom aukcyjny Henry Aldridge and Son Ltd. Aukcja będzie dotyczyła rzeczy związanych z zatopionym niegdyś statkiem.

Niezwykła licytacja. Kupisz przedmioty z Titanica

Jednym z największych hitów dostępnych na licytacji ma być karta dań dostępna na Titanicu w pierwszej klasie. Wypisane tam potrawy serwowane były podczas pierwszej kolacji 11 kwietnia 1912 roku. Na liście znalazły się m.in. ostrygi, polędwice wołowe z kremem chrzanowym oraz desery, w tym francuska morelowa tarta. Dotknięcie takiej karty to spotkanie twarzą w twarz z niezwykłą historią.

Zdjęcie menu zobaczyć można na Twitterze. Udostępniono je na profilu @SparshSrivast14 i trzeba przyznać, że robi ogromne wrażenie. „Jedno z menu RMS Titanic jest obecnie wystawione na aukcji. Oto jak to wygląda” – napisano w poście. Mowa o niesamowicie cennym artefakcie, bowiem to podobno jedyny egzemplarz, który przetrwał. Karta jest lekko zabrudzona i posiada ślady użytkowania – niektóre litery są wyraźnie rozmazane. Cena przedmiotu ma osiągnąć nawet około 70 tysięcy funtów, czyli około 350 tysięcy złotych.

Licytacja przedmiotów z Titanica. To prawdziwa gratka

Wspomniane menu restauracyjne to tylko jeden z wielu przedmiotów, które znajdziemy na aukcji. Uwagę klientów przyciągnie m.in. koc należący do jednego z rozbitków, czy zegarek kieszonkowy rosyjskiego migranta, który zatrzymał się w godzinę zatonięcia. Artykułów ma być o wiele więcej.

To prawdziwa gratka nie tylko dla kolekcjonerów, ale też dla osób zafascynowanych historią Titanica. Jego historia znana jest milionom ludzi na całym świecie i chwyta za serca do dziś. Titanic zatonął 15 kwietnia 1912, czyli 111 lat temu. Otoczony luksusem i przepychem płynął po Atlantyku z Southampton w Anglii do Nowego Jorku.

Podobne aukcje nie zdarzają często, jednak korzystać z nich mają szansę głównie światowej sławy biznesmeni. Ostatnio głośno było m.in. wystawieniu na sprzedaż najdroższej whisky na świecie. Chodzi o butelkę „The Macallan 1926 Adami”, którą zobaczymy w londyńskim domu aukcyjnym Sotheby's już 18 listopada.

