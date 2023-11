Zbadali, jakie są plany Polaków na Black Friday. Oto produkty typu must–have

Zakupy uwielbiane są przez rzesze osób na całym świecie. Każdy ma swoje cenione sklepy oraz rodzaje produktów. Najbardziej chcemy zaopatrywać się w rzeczy, na które nas stać, i które nie kosztują zbyt dużo – niestety czasem trudno przeskoczyć realia rynku. Często, by nabyć droższe towary, czekamy na dni promocyjne. Jednym z takich jest Black Friday. Firma Klarna zbadała, jakie plany na ten termin mają Polacy.

Black Friday 2023 w Polce. Klarna zbadała upodobania Polaków

Klarna ujawniła, że polscy konsumenci mają konkretne oczekiwania zakupowe i produkty typu must have. Z badań, które przeprowadzono, wynika, że aż 63 proc. Polaków zamierza skorzystać z promocji, robiąc zakupy w Black Friday, a to wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem – było to wtedy 60 proc. To, że chcemy zaoszczędzić, nikogo nie dziwi, w końcu idą święta, ceny są coraz wyższe, a nasze potrzeby nie maleją.

Firma, o której mowa wykazała też, że Polacy charakteryzują się większą dyscyplinę w zarządzaniu budżetem, niż konsumenci z innych rynków. Zaledwie 10 proc. polskich respondentów obawia się, że podczas Black Friday wyda za dużo, podczas gdy w Ameryce jest to już 25 proc., w Wielkiej Brytanii 16 proc. a w Norwegii 15 proc. badanych.

Plany Polaków na Black Friday 2023. Tego chcemy

Z badań przeprowadzonych przez Klarnę wynika, że Polacy będą poszukiwać przede wszystkim ubrań i obuwia (49 proc.), elektroniki (41 proc.), kosmetyków (30 proc.) oraz produktów dla dzieci i biżuterii (po 26 proc.). To dla nas kategorie must-have. Co ciekawe wielu z nas już długo przed 24 listopada miało przynajmniej minimalne pojęcie o tym, co chcą kupić – najbardziej zdecydowani okazywali się Millenialsi, wśród których ten odsetek wynosił 74 proc.

Według raportu firmy aż 40 proc. respondentów w Polsce spodziewa się znaczących obniżek w sklepach, dzięki którym będą mogli „upolować” okazje w atrakcyjnych cenach. Widać to szczególnie wśród najmłodszej grupy badanych (18-26 lat), gdzie blisko 50 proc. osób oczekuje znalezienia bardzo korzystnych ofert.

Z kolei 34 proc. Polaków deklarowało, że istotne podczas zakupów w Black Friday jest dla nich to, by kupować tylko te rzeczy, które mieszczą się w ich budżecie. Szczególnie widać to w grupie osób z pokolenia Baby Boomers (59-75 lat) – tam aż 47 proc. respondentów zwraca na to uwagę.

Ważne jest też to, że wielu z nas planuje zakupy online. W każdej kategorii osób ponad 70% respondentów planuje taką opcję. Stacjonarnie najwięcej osób zamierza kupować ubrania i obuwie, kosmetyki oraz biżuterię i akcesoria, nadal jednak jest to mniej niż połowa ankietowanych. Co ciekawe Klarna wciąż podkreśla, że wiele dorosłych osób może korzystać z płatności odroczonych, które pozwalają zapłacić za zakupy robione w dzień promocji nawet po 30 dniach. Macie już swoje plany na Black Friday?

