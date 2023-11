Kupuj taniej, ale nie daj się okraść. Cyberprzestępcy polują na klientów w Black Friday

Trwają ostatnie przygotowania do Black Friday. W tym roku zakupowe szaleństwo wypada w piątek 24 listopada. Tego dnia, jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę PayPo, aż dwie trzecie Polaków (65 proc.) planuje dokonać zakupów, korzystając z najgorętszej wyprzedaży w roku. Dla wielu firm to doskonała okazja do sprzedażowych żniw dlatego sieci sklepów mocno konkurują ze sobą, oferując liczne promocje i zniżki dla klientów.

Black Friday. Dwie trzecie klientów zrobi zakupy w sklepach online

Aby przyciągnąć jak najwięcej osób, niektóre firmy oferują tańsze zakupy w kolejnych dniach. Najczęściej organizują wyprzedażowy weekend (Black Weekend) lub wyprzedażowy tydzień (Black Weeks). Na efekty nie muszą długo czekać, dłuższe wyprzedaże cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Dwie trzecie ankietowanych osób przyznaje, że zrealizuje zakupy w sklepach online, a 34 proc. wybierze się do sklepów stacjonarnych.

Zakupowe szaleństwo bacznie obserwują także cyberprzestępcy, którzy nie próżnują w tym dniach. Wielu konsumentów wpada w pułapki zastawione przez internetowych złodziei. „W okolicy Black Friday techniki hackerskie stają się jeszcze bardziej wyrafinowane niż zwykle” — tak wynika z analiz przeprowadzonych przez firmę F5 Labs.

Black Friday. Cyberprzestępcy długo przygotowują się do wyprzedaży

Zdaniem autorów badania fałszywe strony internetowe, spreparowane wiadomości tekstowe z podejrzanymi linkami to tylko kilka standardowych narzędzi w przestępczym arsenale. Eksperci zaznaczają, że dużą rolę w okradaniu klientów odgrywają także zaawansowane boty o nieznanym pochodzeniu. Wówczas stacja robocza może być kontrolowana przez hakerów.

„W przeddzień „Czarnego Piątku" nawet 70 proc. zautomatyzowanej aktywności cyfrowej generują zaawansowane boty o nieznanym pochodzeniu, gdzie zwykle ich udział stanowi 33 proc. całego ruchu” — czytamy w raporcie. Cyberprzestępcy długo przygotowują się do sprzedażowych wyprzedaży.

Black Friday. Internetowi złodzieje stale ulepszają metody kradzieży

Internetowi złodzieje stale podnoszą poziom skomplikowania swoich działań. Coraz częściej wykorzystują najnowsze luki w zabezpieczeniach, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemów. – To także wdrażanie złośliwego oprogramowania, które może ostrzegać swój kod, aby dynamicznie infekować nowy system — zaznaczają autorzy badania.

Ich zdaniem wzrost ruchu w sieci przy okazji Black Friday i Cyber Monday widoczny jest z pewnym wyprzedzeniem, szczególnie w okresie przygotowawczym i promocyjnym. Niektóre kategorie e-commerce są bardziej podatne na ataki, takie jak upychanie danych uwierzytelniających, przejmowanie kont czy oszustwa związane z kartami podarunkowymi. Najwyższy poziom potencjalnych ataków ma miejsce w takich kategoriach jak: artykuły spożywcze, moda czy elektronika.

Black Friday. Cyberprzestępcy atakują też w czasie przygotowań do wyprzedaży

Analitycy zwracają uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt. Gdy spodziewali się, że zautomatyzowany ruch osiągnie szczyt w okresach największej sprzedaży, ten nastąpił na początku okresu promocyjnego związanego z Black Friday, albo przed nim. To oznacza, że cyberprzestępcy chcą wykorzystać czas, gdy platformy internetowe nie wdrożyły jeszcze zaostrzonych środków bezpieczeństwa.

– Sprzedawcy detaliczni wyraźnie muszą być bardzo czujni na długo przed samym „Czarnym Piątkiem” i gwałtownym przyrostem liczby kupujących – podsumowuje David Warburton, dyrektor F5 Labs. O bezpieczne zakupy w sieci dopytują również internauci, którzy niecierpliwie odliczają dni do rozpoczęcia licznych wyprzedaży.

Black Friday. Eksperci podpowiadają jak nie dać się okraść

Eksperci z F5 Lab przygotowali listę podpowiedzi, na co należy zwrócić uwagę, by nie stać się ofiarą cyberprzestępców.

Upewnij się, że korzystasz z bezpiecznego połączenia internetowego.

Zanim dokonasz zakupu, sprawdź, czy strona, na której się znajdujesz, posiada protokół "https".

Zweryfikuj sprzedawcę. Sprawdź, czy to właściwa strona, czy adres internetowy się zgadza.



Unikaj podejrzanie niskich cen. To jeden z sygnałów ostrzegawczych.



Wybieraj renomowane platformy zakupowe lub sklepy internetowe.



Po dokonaniu płatności sprawdź stan swojego konta bankowego.



W razie nieprawidłowości skontaktuj się z bankiem.

