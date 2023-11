Ponad dwieście mieszkań w ofercie Black weeks. Nietypowa akcja firmy deweloperskiej

Black friday zbliża się małymi krokami. Pod koniec listopada na całym świecie rozpocznie się dzień wysokich wyprzedaży. Najczęściej promocje wynoszą od 20 do nawet 70 proc. Inni oferują znaczne upusty cenowe. Dla wielu firm formuła wyprzedaży stanowi sprzedażowe żniwa.

Firma deweloperska dołączy do popularnej akcji. Mieszkaniowe Black weeks

Jak co roku, tak również i teraz Polacy zapowiadają, że chętnie wezmą udział w sklepowych wyprzedażach. Z badania przeprowadzonego przez firmę PayPo, aż dwie trzecie konsumentów (65 proc.) planuje dokonać licznych zakupów w tym dniu. Z tego powodu przedsiębiorcy coraz częściej wprowadzają nowy trend i proponują więcej dni na tańsze zakupy. Organizowane są wyprzedażowe weekendy, a nawet promocyjny tydzień.

Do popularnej akcji postanowiła włączyć się Grupa Murapol. Deweloper w ramach akcji Black weeks przygotował dla swoich klientów nową promocję. Inwestor oferuje 222 mieszkania i apartamenty inwestycyjne z pakietami bonusów w 14 miastach — informuje przedstawiciel firmy. W listopadowej puli klienci mogą zyskać nawet 122 tys. zł.

Sprzedaż nieruchomości. Kupisz mieszkanie, otrzymasz dwa miejsca postojowe

Informacje o mieszkaniowych wyprzedażach pojawiły się w mediach społecznościowych. Zdaniem internautów upusty cenowe będą miały nieco inną formę, niż oferują znane sieci sklepów w galeriach handlowych lub sklepy online. Jedni chwalą firmę za zorganizowanie ciekawej akcji, inni piszą o triku marketingowym, który pozwala wypromować inwestycje.

„O co chodzi z tymi promocjami?” – dopytują w sieci. „W cenie lokali z listopadowej oferty można otrzymać rabat, nawet dwa miejsca postojowe naziemne lub w podziemnych halach garażowych, smart home w wersji premium oraz ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu” — czytamy.

Szał zakupów wchodzi na rynek nieruchomości

– Tegoroczne Mieszkaniowe Black Weeks to nie tylko świetna okazja na zakup własnego M, w ramach naszej promocji stawiamy do dyspozycji klientów także apartamenty inwestycyjne. Nabycie nieruchomości to nie tylko dobry sposób na zarabianie, ale też ochronę wartości pieniądza w czasie — mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w tej firmie deweloperskiej.

Jego zdaniem zakup takiej nieruchomości pozwala na szybką finalizację transakcji, co wiąże się z możliwością natychmiastowego odbioru kluczy i przejścia do etapu wykańczania wnętrz. – To atrakcyjna opcja w czasach kurczącej się oferty na rynku pierwotnym — dodaje.

