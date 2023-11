Black friday 2023. Kiedy zrobimy tańsze zakupy?

Black friday 2023 to dzień dużych promocji w sklepach, który przypada zawsze pod koniec listopada. Moda na czarny piątek przywędrowała do nas zza oceanu, gdzie zniżki i wyprzedaże przedświąteczne cieszą się ogromną popularnością. Amerykanie szturmują sklepy, masowo wykupują sprzęty elektroniczne i przedmioty, które wręczą bliskim na Boże Narodzenie.

Co to jest black friday?

Black friday to dzień gigantycznych zniżek i promocji, które obowiązują niemal we wszystkich sklepach. Klienci mogą zrobić tańsze zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych, przygotowując się na nadchodzące Boże Narodzenie. Przed nieuczciwymi sprzedawcami, sztucznie zawyżającymi ceny przed czarnym piątkiem, ma chronić Dyrektywa Omnibus, która zobowiązuje sprzedających do podawania ostatniej ceny sprzed 30 dni przed promocją.

Jak Amerykanie obchodzą black friday?

Moda na black friday przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. Tam dzień obniżek cieszy się ogromną popularnością, a Amerykanie szturmują sklepy z elektroniką, odzieżą czy zabawkami. W mediach co roku pojawiają się zdjęcia ogromnych kolejek i tłumów w centrach handlowych. Niektóre sklepy otwierają się już o północy, by umożliwić klientom zrobienie zakupów.

Dla wielu Amerykanów, zakupy w black friday stały się tradycją, którą łączą z rozpoczęciem sezonu świątecznego. Często jest to dzień, w którym ludzie rozpoczynają zakupy świąteczne i szukają dla bliskich podarunków pod choinkę.

Kiedy wypada black friday 2023?

Black friday przypada zawsze w czwarty piątek listopada, dzień po Święcie Dziękczynienia, które obchodzi się w czwarty czwartek listopada. W tym roku tańsze zakupy będziemy mogli zrobić 24 listopada.

Black friday a cyber monday 2023

Black friday w tym roku odbędzie się 24 listopada, a cyber monday 27 listopada. Czym różnią się te dwa dni obniżek? W piątek możemy szukać promocji w sklepach stacjonarnych i online, natomiast w poniedziałek zrobimy tańsze zakupy wyłącznie w sklepach online.

Gdzie szukać promocji na black friday?

Zanim udamy się na zakupy w black friday, warto zastanowić się, co będziemy chcieli kupić. Niektóre sklepy już przed czarnym piątkiem zapowiadają, jakie produkty będą w promocji, umieszczając takie informacje w gazetkach promocyjnych lub w aplikacjach.

Polowanie na upatrzone rzeczy ma też jeszcze jeden plus – łatwiej jest optymalnie ocenić, czy zakup w czarny piątek rzeczywiście się opłaca. Dobrze jest szybko podejmować decyzje, bo zwykle najpopularniejsze produkty szybko się rozchodzą. Dotyczy to przede wszystkim elektroniki.

