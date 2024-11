Polacy zaszaleją na Black Friday. Niektórzy wydadzą nawet 1000 zł

Black Fridayzbliża się wielkimi krokami (w tym roku przypada 29 listopada). Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PayPo (polski lider usług BNPL – buy now, pay later) zakupów w tym czasie dokonuje 61 proc. Polaków. Co trzeci uczestnik sondażu (34 proc.) twierdzi, że nie korzysta z tej okazji do zrobienia tańszych zakupów, a 5 proc. jeszcze nie podjęło decyzji.

Ile wydamy na Black Friday?

Z badania wynika, że największa grupa badanych (34 proc.) podczas tegorocznych wyprzedaży z okazji Black Friday wyda kwotę z przedziału 251-500 zł. Jedynie 15 proc. przeznaczy na ten cel od 501 do 750 zł. Niemal identyczny odsetek planuje wydatki od 10 do 250 zł. Zaledwie 8 proc. ankietowanych zamierza wydać więcej niż 1000 zł.

Prawie jedna trzecia respondentów przewiduje, że w tym roku wyda podczas Black Friday więcej pieniędzy niż przed rokiem. Większość badanych w tym gronie prognozuje, że kwota wzrośnie o 250-500 zł. Większe wydatki – jak twierdzą ankietowani – to efekt podwyżki cen produktów w stosunku do wcześniejszych lat. Znaczna część uczestników badania przyznaje, że ma w tym roku więcej potrzeb niż w poprzednich latach. Co piąty respondent uważa, że tegoroczne promocje nie są aż tak atrakcyjne jak w przeszłości.

55 proc. uczestników badania nie ukrywa, że odkłada część zaplanowanych wydatków specjalnie na okres wyprzedaży Black Friday. Nieco ponad 40 proc. ankietowanych przyznaje, że oszczędza pieniądze z myślą o większych zakupach w tym czasie. Najczęściej Polacy odkładają od 10 do 250 zł (35 proc.) i od 251 do 500 zł (33 proc.).

Co najaczęściej kupujemy?

Podczas Black Friday Polacy najczęściej kupują odzież i obuwie (76 proc.). Dość często wskazywano również elektronikę (54 proc.), akcesoria i produkty do domu (47 proc.) czy kosmetyki (46 proc.). Nieco mniej popularne okazują się: książki, gry i muzyka (29 proc.), zabawki i produkty dla dzieci (23 proc.), torebki i dodatki (21 proc.), akcesoria sportowe (20 proc.) oraz produkty sezonowe, jak np. stroje kąpielowe czy walizki (14 proc.). Aż siedmiu na dziesięciu ankietowanych wykorzystuje Black Friday do zakupu świątecznych prezentów.

Z badania wynika, że co drugi Polak sprawdza oferty na bieżąco i kupuje to, co spośród przecenionych produktów jest dla niego interesujące. Z kolei 31 proc. ustala swój własny budżet, jaki może przeznaczyć na zakupy podczas wyprzedaży i go nie przekracza. 26 proc. z wyprzedzeniem planuje, jakie produkty nabędzie podczas Black Friday, a 24 proc. czeka na koniec wyprzedaży, by upolować najlepsze okazje. 16 proc. osób zadeklarowało, że nabywa przypadkowe rzeczy, które wpadną im w oko podczas zakupów lub w reklamach.

Blisko trzy czwarte Polaków (72 proc.) podczas Black Friday decyduje się na zakupy w sklepach online.

Badanie PayPo zostało zrealizowane za pośrednictwem platformy Omnisurv by IQS w dniach 22-25.10.2024 na ogólnopolskiej próbie 500 osób w wieku 18-64 lat.

