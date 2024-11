Black Weeks już trwają. Dzięki temu nie dasz się oszukać

Black Friday i poprzedzające go Black Weeks to okres promocji w centrach handlowych. Duże sieciowe sklepy na terenie całej Polski oferują produkty w niższej cenie. Jeszcze kilka lat temu często stosowano wyjątkowo niekorzystne dla klientów praktyki. Mianowicie, tuż przed okresem promocji sztucznie zawyżano ceny, by później je obniżać, co w efekcie żadną promocją nie było. Takie praktyki są już niemożliwe, ze względu na Dyrektywę Omnibus.

Dyrektywa Omnibus. Szczegóły

Dyrektywa Omnibus to unijna regulacja mająca na celu zwiększenie ochrony konsumentów w zakresie zakupów online oraz zwiększenie przejrzystości działań handlowców internetowych. Formalnie przyjęta przez Unię Europejską w listopadzie 2019 r., dyrektywa weszła w życie w wielu krajach w 2022 i 2023 r. W Polsce jej przepisy weszły w życie 1 stycznia 2023 r. Dyrektywa Omnibus ma na celu poprawienie funkcjonowania rynku internetowego w UE, zwiększenie zaufania konsumentów oraz wzmocnienie ich pozycji w interakcjach z przedsiębiorstwami.

Najważniejsze zmiany. To musisz wiedzieć