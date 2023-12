Kultowe zapachy tańsze w Hebe do -60 proc. Idealne na świąteczny prezent

Aktualna gazetka promocyjna Hebe ważna jest od 30 listopada do 13 grudnia. Właśnie w tym terminie drogeria oferuje zapachy damskie i męskie tańsze do 60 proc. Nie trzeba się jednak martwić, że to koniec promocji w tym roku – już niebawem poznamy nowy katalog z podobnymi ofertami.

Promocja na perfumy w Hebe. Kultowe marki

Promocja na perfumy w Hebe obowiązuje zarówno stacjonarnie jak i online. Dotyczy wybranych marek. Klienci robiący zakupy przez internet mogą skorzystać nie tylko ze zniżki, ale również z darmowej dostawy przy zakupach za min.59 zł. Na liście pojawiły się takie marki jak: Calvin Klein, Vercace, Giorgio Armanii, Dolce Gabbana, Carolina Herrera czy Azzaro i wiele innych.

Ile zapłacimy za perfumy do 13 grudnia? Dzięki zniżkom do 60 proc. w Hebe za kultowe zapachy zapłacimy często mniej niż 200 zł. Przykładowo kultowy zapach Euphoria Calvin Klein kosztuje 189,99 zł, zamiast 319,99 zł, perfumy Tous Love me kosztują 199,99 zł, zamiast 329,99 zł. Za zapach Karla Lagerfelda Men wydamy 129,99 zł, zamiast 219,99 zł, a za Jimmy Choo Women tylko 129,99 zł, zamiast 169,99 zł. Wszystkie ze wspomnianych perfum idealnie sprawdzą się jako prezent z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Zapachy w Hebe nawet za 7 zł. Hity promocyjne

Chcąc skorzystać z promocji na perfumy w Hebe, nie musimy sięgać tylko po znane drogie marki. Możemy też skorzystać z jakościowych zapachów oferowanych w o wiele niższych cenach. Hitem jest np. produkt marki La Rive Swett Rose – buteleczka 30 ml kosztuje teraz wyłącznie 6,39 zł, zamiast 15,99 zł. Za jedyne 9,99 zł otrzymamy z kolei zapach SO? Unique fresg Zest. W atrakcyjnej cenie kupimy też wodę toaletową Jacques Battini Jacques Homme, 100 ml – 15,99 zł, zamiast 39,99 zł.

Ponadto do niedrogich wariantów zaliczmy zapach BI-ES Selfie Girl – kosztuje 21,99 zł, zamiast 24,99 ł. Warto zwrócić też uwagę na wodę perfumowaną Vittorio Bellucci Shine Cristal Vernissage, Adidas Pure Game czy Jeanne Arthes Amore Mio – kosztuje 27,99 zł, zamiast 69,99 zł. Macie już swoich faworytów?

