W ten sposób zaoszczędzisz w Rossmannie. Wystarczy nie podchodzić do kasy

W znanych drogeriach Rossmann zakupy robi mnóstwo Polaków. Wybieramy tę sieć niemal tak często jak Hebe i sprawdzamy aktualne gazetki promocyjne, by zaoszczędzić. Okazuje się, że jest jeszcze jeden ciekawy sposób, dzięki, któremu więcej pieniędzy zostanie w waszych portfelach – wystarczy użyć aplikacji i zapomnieć o kasach.

Tak zaoszczędzisz w Rossmannie. Zdradzamy sposób

By zaoszczędzić w Rossmannie, wystarczy przestać podchodzić do tradycyjnych kas. Konieczne okaże się też posiadane aplikacji sieci z zarejestrowanym profilem. Dzięki aplikacji Rossmann GO zaoszczędzimy na wielu produktach. Rabat dostępny dla bardziej niezależnych klientów jest bardzo korzystny i wynosi 5 proc. Wystarczy włączyć oprogramowanie w telefonie i wybrać opcję: „Rossmann GO. Samoobsługowe zakupy”. Ponadto należy pozwolić na śledzenie własnej lokalizacji, bo to m.in. na jej podstawie przyznawana jest zniżka.

Na końcu procesu pozostaje już tylko zeskanować kod QR z aplikacji Rossmanna. Dzięki usłudze możemy skanować konkretne kody kreskowe przypisane do interesujących nas produktów. Ostatecznie te będą tańsze. Zeskanowane artykuły trzeba umieścić w koszyku lub własnej torbie. Nie trzeba podchodzić do żadnej kasy i rozmawiać ze sprzedawcą.

Kasy w Rossmannie nie są potrzebne? W nich nie ma rabatu

Rossmann umożliwia dziś wiele sposobów robienia zakupów, na ten moment to jednak ten z użyciem aplikacji wydaje się najkorzystniejszy. Zarówno w kasie samoobsługowej jak i tradycyjnej nie skorzystamy z rabatu na zakupy w wysokości 5 proc. Zniżka działa wyłącznie w aplikacji niezależnie od kwoty i liczby wybranych produktów.

Rabat w aplikacji Rossmann GO działa na terenie całego kraju. Klienci, płacąc w ten sposób, mogą otrzymać e-fakturę na wskazany w aplikacji adres e-mail. Co jeszcze warto wiedzieć? Nie trzeba też martwić się o internet, bowiem o wszystko zatroszczyły się drogerie. „Aby ułatwić i przyspieszyć korzystanie z Rossmann GO w drogeriach udostępniono klientom darmowe WiFi, niewymagające podania hasła, a jedynie akceptacji regulaminu korzystania” — podaje firma w komunikacje prasowym. Co sądzicie o tym rozwiązaniu? Chcielibyście spróbować?

