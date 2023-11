W Rossmannie coraz bardziej świątecznie. Kultowe hity nawet o 50 proc. taniej

Robicie zakupy w Rossmannie? Jeśli tak, aktualne promocje na pewno przypadną wam do gustu. Oferta ważna od 3 do 15 listopada dotyczy głównie kalendarzy adwentowych, ale nie tylko. Asortyment jest kolorowy i różnorodny, a co najważniejsze, ceny pozwolą sporo zaoszczędzić tuż przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia.

Promocje w Rossmannie. Ten kosmetyk to hit

Wśród wielu kosmetyków makijażowych w Rossmannie uwagę przyciąga m.in. kultowy róż do policzków marki Bourjois o numerze 33. Uchodzi za trwały i bardzo wyrazisty. Aktualnie można go otrzymać za jedyne 33,99 zł, podczas gdy poza promocją kosztuje 62,99 zł. To prawie 50 proc. różnicy.

To jeszcze nie wszystko podobny rabat dotyczy znanego pudru bananowego od Wibo, który nadaje skórze delikatnego ciepłego odcienia. Zwykle trzeba za niego zapłacić 28,99 zł, a teraz kosztuje jedynie 15,99 zł.

Ponadto wrażenie na klientach powinien zrobić markowy podkład do twarzy od L'Oréal Infaillible 32H Fresh Wear. Buteleczka o pojemności 30 ml kosztuje w Rossmannie normalnie 77,99 zł, a teraz otrzymamy ją za 41,99 zł. Na liście zobaczymy wiele więcej podobnych kosmetyków m.in. takich firm jak Bielenda, Max Factor czy Maybelline.

Kalendarze adwentowe w Rossmannie. To robi wrażenie

W aktualnej ofercie Rossmanna ogromne wrażenie robią też ciekawe kalendarze adwentowe. Są bardzo nietypowe i zawierają nie tylko słodycze. Ich ceny kształtują się w okolicy od 25 do prawie 120 zł, w zależności od tego, jakiej marki dotyczą i co mają w środku.

Hitem jest m.in. kalendarz kosmetyczny Only Bio stworzony we współpracy z firmą Wedel – kosztuje 119,99 zł. Zdobędziemy też tańsze opcje – np. za 34,99 zł dostępny jest kalendarz z herbatkami Adalbert's. Skorzystamy też z okienek pełnych skarpet Harry Potter – w cenie 49,99 zł czy takich produktami do makijażu Science Collection – w cenie 59,99 zł. Zdobędziemy zarówno wersję wyłącznie dla kobiet jak i mężczyzn, a nawet dla par. Z ten firmy Accentra zapłacimy 84,99 zł. Wewnątrz ma wiele kosmetyków pielęgnacyjnych i dodatków do kąpieli.

