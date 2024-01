900 zł dofinansowania ferii zimowych. Takie są warunki świadczenia

Aż 900 zł dofinansowania ferii zimowych mogą zdobyć rodzice dzieci w wieku szkolnym. Taki bonus gotówkowy będzie idealnym zastrzykiem gotówki, który pozwoli zrealizować wyjazd bez dużego nadwyrężania domowego budżetu. Czy pieniądze należą się każdemu i jakie warunki trzeba spełnić, by je dostać? Zdradzamy.

900 plus na ferie zimowe. Tak zdobędziesz pieniądze na dziecko

Informacje o tym, jak ubiegać się o dodatkowe pieniądze dla dziecka umieszczono w komunikacie na stronie rządowej. Wsparcia udziela związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona. 900 zł dopłaty do ferii zimowych mają szansę otrzymać dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, które urodziły się od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2019 r.

„Wypoczynek zimowy jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 900 zł dla każdego uczestnika. Warunkiem zapisania dziecka na kolonie jest zapłata zaliczki w wysokości 200 zł. Turnus zimowiska trwać będzie siedem dni (sześć noclegów)” – podano w komunikacie.



Dofinansowanie ferii zimowych. Tyle można zaoszczędzić

Mowa o wyjazdach zimowych dla dzieci w formie wypadów kolonijnych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Normalnie – bez dofinansowania – każdy turnus kosztuje 1650 zł. Dzięki wsparciu finansowemu niektóre rodziny zapłacą tylko 750 zł. Pojechać można do ośrodków w Zakopanem, Poroninie, Korbielowie czy Wołkowyi. By skorzystać, trzeba wziąć udział w rekrutacji.

Szczegółowe informacje o turnusach zobaczymy na stronie samoobrona.net.pl. Tam należy wybrać odpowiedni ośrodek wypoczynkowy i zgłosić dziecko telefonicznie lub mailowo. Konieczne będzie dopełnienie odpowiednich formalności. Im szybciej się zdecydujemy, tym większą szansę otrzymamy na wybór wymarzonej lokalizacji.

Jeśli chodzi o same terminy wyjazdów, te jak co roku różnią się w zależności od województwa. Już teraz wiadomo, że od 15 do 28 stycznia 2024 r. ferie mają województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie, od 22 stycznia do 4 lutego 2024 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, a najpóźniej ferie rozpoczną kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. Tu wszystko potrwa od 12 stycznia do 25 lutego 2024 r.

