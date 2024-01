Produkty z „Akademii Pana Kleksa” w Empiku. Sieć inspiruje się nowym polskim filmem

Empik regularnie organizuje ciekawe akcje promocyjne lub wprowadza nowy asortyment do sprzedaży. Ten możemy nabyć zarówno stacjonarnie jak i online. Tym razem przygotowano serię różnorodnych gadżetów, które pomogą przenieść się do zaczarowanego świata Pana Kleksa. Wszystko to dzięki ostatniej głośnej premierze filmu.

Kolekcja Empiku inspirowana nowym filmem o panu Kleksie

Akademia Pana Kleksa kojarzy się z kultowymi filmami tworzonymi na podstawie powieści Jana Brzechwy. Te tworzone były po raz pierwszy w latach 80. Wtedy w rolach głównych można było zobaczyć m.in. Piotra Fronczewskiego. Dziś po wielu latach powstała nowa wersja kinowa znanego dzieła. W związku z nią stworzono m.in. specjalne utwory muzyczne. Teraz okazuje się, że na tym nie koniec Empik zaproponował specjalną serię produktów.

Wraz z pojawieniem się w kinach filmu o panu Kleksie, w ofercie Empiku pojawiły się specjalne produkty w dwóch liniach graficznych. Miłośnicy Akademii Pana Kleksa znajdą coś dla siebie niezależnie od wieku – w kolekcji ukazały się przedmioty przydatne w szkole, ale też elementy wyposażenia domu czy garderoby.

Produkty inspirowane panem Kleksem. To oferuje Empik

Kolekcja Empiku została podzielona na dwie dominujące linie: guziki – czyli najbardziej kojarzący się z Akademią motyw oraz czerwony las – który bliski jest ekranizacji. Dzieci i młodzież mogą skompletować całą wyprawkę z motywem guzików – np. plecak, nerkę, piórnik, worek, artykuły piśmiennicze czy nawet skarpetki. Artykuły mienią się kolorami.

Jest też linia ozdobiona motylami, charakterystycznymi dla nowego filmu. W tym stylu znajdziemy m.in. ramki, koce, zegary ścienne, albumy na zdjęcia, kosmetyczki, lunchboxy czy kubki termiczne. W tym przypadku dominują odcienie czerwieni. Pełny asortyment można zobaczyć na stronie Empiku i w sklepach stacjonarnych.

Jeśli chodzi o ceny produktów, te różnią się w zależności od rodzaju. Za kubek termiczny zapłacimy 75,99 zł, zaś za zwykły ceramiczny niespełna 40 zł. Najtańsze są drobiazgi jak np. zestawy ołówków czy ogrzewacze do rąk – wydamy mniej niż 20 zł.

