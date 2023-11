Empik wprowadza marki własne. Tak wspiera polskich rzemieślników

Dzięki nowej współpracy Empiku z polskimi, rzemieślniczymi firmami, na półkach kultowej księgarni zobaczymy nowości marki własnej. Na ten moment wszystko pojawia się tylko w wybranych sklepach. Wiadomo, że asortyment zaskakuje. Znajdziemy go nie tylko stacjonarnie, ale też online na Empik.com.

Nowości w Empiku. Kawa od polskich rzemieślników

Empik postanowił przedstawić klientom nową rzemieślniczą kawę Wild Drop i kolekcję herbat Dulcis Arte. Mowa o wyjątkowych produktach, które powstały dzięki specjalnej i starannej selekcji ziaren czy liści. Co najważniejsze, kawa, choć pochodzi z Brazylii, wypalana jest w Polsce. Można wykorzystać ją na różne sposoby.

Empik zdecydował się na znaną palarnię Coffee and Sons. To ona stworzyła mieszankę o łagodnym smaku, która pasuje do różnych sposobów parzenia. Jak podaje sieć księgarni kawa Wild Drop to starannie wyselekcjonowane, wysokiej jakości ziarna dwóch odmian arabiki – z regionu Cerrado i Mogiana w Brazylii. Właśnie w tym rejonie żyją dzikie jaguary, co zainspirowało projektantów opakowania. Zielone ziarna wypalane są w Polsce metodą rzemieślniczą w klasycznym piecu Gothot, którego unikalny proces wypalania nadaje kawie głęboki smak i aromat.

Wspomniany produkt znajdziemy w Empiku w cenie 69,99 zł – za 1 kg opakowania z ziarnami oraz w cenie 27,99 zł za 250 g kawy mielonej lub ziarnistej. Wszystko to w charakterystycznej torebce z zielonymi roślinami i tygrysem.

Empik stawia też na herbaty. Oto nowości

Jeśli mowa o wspominanych już herbatach te stworzono we współpracy z polską marką Dworzysk. Na półkach należy szukać opakowań Dulcis Arte o smakach English Breakfast, Earl Grey, Gunpowder, czyli popularnej od wieków chińskiej herbaty zielonej oraz Yunnan Jaśminowej. Każda z nich delikatna i aromatyczna świetnie sprawdzi się na co dzień i przy specjalnych okazjach.

Produkty umieszczone są w eleganckich puszkach, na których podobnie jak w przypadku kawy zobaczymy wizerunek tygrysa. Kupimy je w cenie 24,99 zł za sztukę.

