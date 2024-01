Banki pozwalają zarobić 6-7 proc. na lokacie. Gdzie warto wpłacić pieniądze?

To nie jest zły czas dla oszczędzających, zwłaszcza jeśli mogą wpłacić nowe środki. Bez większego problemu można znaleźć lokatę na 5-5,25 proc. W promocji banki oferują nawet 7 proc. Jakiś haczyk? Tak, krótki czas depozytu: banki preferują umowy na 3 miesiące. Sprawdzamy najkorzystniejsze oferty lokat.

Najlepsze lokaty bankowe – przegląd

Aktualnie najlepszą ofertę znajdziemy w Nest Banku: 7,1 proc., ale tylko dla nowych klientów. Należy założyć Nest Konto, a następnie zapewnić w każdym miesiącu trwania lokaty wpływ min. 2000 zł oraz wykonać min. 3 dowolne transakcje (płatność kartą/blikiem, przelew). Lokatę można założyć w bankowości elektronicznej w ciągu 30 dni od otwarcia konta bankowego.

Niewiele niższe oprocentowanie oferuje VeloBank: po 6,5-7 proc. mogą sięgnąć nie tylko nosi klienci, ale także aktualni klienci, pod warunkiem że wpłacają nowe środki. 7 proc. w skali roku przeznaczono dla wpłat do 50 tys. zł, a 6,5 proc. w skali roku dla nadwyżki od 50 tys. zł do 300 tys. zł (do tego trzeba wyrazić zgody marketingowe). Dodatkowo w promocji VeloBank za aktywność i wpisanie kodu polecenia można zyskać dodatkowe 650 zł premii. W tym samym banku można też założyć „Lokatę na nowe środki” na 5,8 proc. (3 miesiące). Nie jest wymagane posiadanie konta, a promocja obejmuje nowe środki.

Zarobić dają także konta oszczędnościowe: mBank oferuje konto „Moje cele”, które daje 7 proc. w skali roku. Promocja obejmuje 3 miesiące, a skorzystanie z niej wymaga odkładania co miesiąc o minimum 100 zł więcej niż wynosi suma obciążeń konta oszczędnościowego. Uczestnicy mogą uzyskać dodatkowych 460 zł premii za założenie ekonta osobistego w promocji.

„Lokatę na start” w InBanku (6 proc. na 3 miesiące) może założyć każdy zainteresowany, bo nie wymaga posiadania konta bankowego w tym samym banku. Oferta tylko dla nowych klientów.

W „Santander Banku” dostępne są dwie atrakcyjne lokaty na 5 proc. Lokata mobilna trwa 4 miesiące, a Lokata Online na Nowe Środki – 3, 4 lub 6 miesięcy. Druga lokata nie wymaga posiadania konta.

