Lokaty miesięczne. „Siódemka" tylko w jednym banku

Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja pod kątem lokat miesięcznych. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu.

Lokaty miesięczne. Bank Nowy liderem

Liderem zestawienia nadal jest NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT od Banku Nowego. Oprocentowanie na tej lokacie podobnie jak przed miesiącem wynosi 7 proc. w skali roku. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy wcześniej założą rachunek depozytowy. Wpłacać można maksymalnie 10 000 zł.

Drugie miejsce – podobnie jak przed miesiącem – zajmuje Lokata Urodzinowa, proponowana przez Bank Millennium, gdzie oprocentowanie wynosi 6 proc. rocznie. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji. Co istotne, dostępna jest ona 30 dni od dnia urodzin klienta. W tym wypadku maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł. Oferta dostępna jest w aplikacji mobilnej.

Podium zamyka Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce z oprocentowaniem na poziomie 5 proc. w skali roku. By skorzystać z oferty trzeba posiadać konto osobiste w banku. Warto podkreślić, że w tym wypadku nie ma górnego limitu wpłaty.

Na czwartym miejscu również znalazła się Lokata Plus, tyle że z oferty Toyota Banku, a oprocentowanie wynosi 4,90 proc. Oferta również skierowana jest do posiadaczy konta, za to limit wpłaty to 40 000 zł.

Piąte miejsce w zestawieniu lokat miesięcznych zajmuje Lokata Facto od BFF Banking Group. Proponowane oprocentowanie to 4,75 proc. Z oferty mogą skorzystać posiadacze rachunku depozytowego. Wpłacać można maksymalnie 12 000 000 zł.

