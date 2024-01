Prezenty na Dzień Babci i Dziadka w przystępnych cenach. Sprawdzamy oferty

Dzień Babci i Dziadka w 2024 roku obchodzimy kolejno w niedzielę 21 stycznia i w poniedziałek 22 stycznia. Jako że świętować będziemy już w najbliższy weekend, właśnie teraz warto pomyśleć o zakupie drobnego upominku. Do tego inspiruje nas m.in. Biedronka. Postanowiliśmy zajrzeć do gazetek promocyjnych znanych sieci.

Dzień Babci i Dzień Dziadka. Pomysły na prezenty

Świętowanie z dziadkami nie musi wiązać się z dużymi wydatkami. Tak naprawdę wystarczy zrobienie własnoręcznej laurki czy zakup czekoladek i zestawu herbat. Liczy się pamięć i spędzony wspólnie czas. Jeśli szukacie pomysłów na prezent, możecie wziąć pod uwagę nie tylko konkretne przedmioty, ale również wydarzenia. Zaproponowanie wspólnego obiadu, wyjścia do teatru czy na koncert może być nieocenionym upominkiem, który zostanie w pamięci na lata.

Swoje propozycje prezentowe w tym momencie ma m.in. Biedronka, Lidl, Polomarket, Rossmann, Dino, Kaufland, Netto i wiele innych. Wybraliśmy najciekawsze i niedrogie propozycje.

Prezenty na Dzień Babci i Dziadka to oferują znane sklepy

Jeśli mowa o Biedronce sieć oferuje swoje produkty na Dzień Babci i Dziadka nie tylko stacjonarnie, ale też online. Za 14,99 zł możemy nabyć zestaw kuchenny z napisem: „Kuchnia Babci to czysta magia”, kosmetyczkę lub specjalne etui na okulary. Za niespełna 20 zł kupimy tematyczne filiżanki o pojemności 400 ml w zestawie z zaparzaczem w kształcie serduszka. Hitem są też poduszki dekoracyjne. Dla dziadka znajdziemy zestaw z nożykami z nadrukiem „Dziadek złota rączka”, a także koc i poduszkę, w kraciastym motywie czy lupę do odczytywania dokumentów oraz pięciometrową miarkę do mierzenia sygnowaną napisem „Super Dziadek”. Wszystko to za maksymalnie 19,99 zł.

Jeśli szukacie czegoś bardziej oryginalnego, to w cenie 69 zł można kupić kijki trekkingowe przydatne podczas spacerów. Hitem okaże się też masażer do stóp w cenie 119 zł lub inteligentny ciśnieniomierz. Biedronka oferuje też modne szlafroki za 39,99 zł oraz ciepłe koce w cenie 59,90 zł.

W Lidlu z okazji dnia Babci i Dziadka zaproponowano wiele podobnych gadżetów. Na kolorowe poduszki wydamy 19,99 zł, zaś za ciśnieniomierz nadgarstkowy 49,99 zł. Ciekawym pomysłem na prezent może okazać się tutaj modny wózek na zakupy w cenie 39,99 zł o pojemności 30 l. Nie brakuje też kubków i tematycznych skarpetek w cenie 13,99 zł. Dla dziadka świetnie sprawdzi się m.in. modna bluza marki Livergy lub ciepły sweter.

W ofertach pozostałych ze wspominanych sklepów uwagę przyciąga m.in. termofor idealny na zimę w cenie 29,99 zł – dostępny w Polomarket, perfumy dostępne Rossmannie, kolorowe kubki w Netto w cenie 20 zł czy ciepłe kapcie tematyczne w Kaufland w cenie 24,99 zł. Ponadto w wielu marketach otrzymamy kwiaty, bombonierki i kartki okolicznościowe. Wybór jest naprawdę duży.

Czytaj też:

Każdy lubi prezenty – zaskakująca moc gadżetów reklamowych od videodruk.plCzytaj też:

Babcia zdradziła mi sposób, by chryzantema na grobie stała do grudnia