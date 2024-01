Ten błyszczyk z Rossmanna to hit. Kupisz go teraz za 37,99 zł

Aktualna gazetka Rossmanna ważna jest od 16 do 29 stycznia. Prawie do końca tego miesiąca będzie można zaopatrzyć się w tanie kosmetyki do makijażu, a także pielęgnacji ciała. Niektóre artykuły zwracają szczególną uwagę, zwłaszcza te, które poza czasem promocji kosztują krocie. Podpowiadamy, po co warto sięgnąć.

Hity z Rossmanna w promocji

Jednym z hitów, który zwrócił naszą uwagę zdecydowanie jest błyszczyk do ust Loreal Paris z serii Brilliant Signature Plump-In-Gloss. Dostaniemy go w różnych odcieniach różu i czerwieni. Teraz, zamiast wydawać na niego aż 63,99 zł, zapłacimy jedynie 37,99 zł. Jeśli cena nadal wydaje się wysoka, warto zdać sobie sprawę, że mowa tu o kosmetyku wysokiej jakości.

Rossmann opisuje produkt jako zainspirowany składnikami ze świata skincare. Wykorzystano w nim formułę z technologią kolagenową, która pozwala poczuć na ustach niepowtarzalny blask. Po nałożeniu pozostawia efekt powiększenia warg, a przede wszystkim nawilżenia. Sam aplikator jest precyzyjny, dzięki czemu malowanie jet bardzo proste.

Na nowej liście przecenionych kosmetyków do makijażu z Rossmanna znalazł się też ceniony puder to twarzy L'Oréal Paris z serii True Match. Niestety ze względu na wysoką jakość produktu jest on sprzedawany w dość wysokiej cenie. Poza czasem promocji klienci muszą zapłacić aż 73,99 zł za opakowanie o pojemności 9 g. Aktualnie możemy liczyć na najniższą cenę, jaka pojawiła się od ponad ostatnich 30 dni. Zapłacimy 39,99 zł.

Puder LOréal Paris z serii True Match opisywany jest jako produkt idealny do doskonałego uzupełnienia makijażu twarzy. Wiadomo, że jego formuła wzbogacona jest o kwas hialuronowy, a sama konsystencja kosmetyku jest bardzo lekka i kremowa, dzięki czemu łatwo wyrównuje koloryt i rozprowadza się po skórze bez tworzenia uciążliwych plam.

Rossmann przecenił też inne produkty

Lista produktów aktualnie przecenionych w Rossmannie jest tak długa, że nie sposób wymienić wszystkich. Jeśli zależy wam na takich, które kosztują mniej niż 20 zł, też się nie zawiedziecie. W tej cenie znajdziemy mnóstwo kosmetyków takich marek jak Rimmel, AA, Wibo, Lovely czy Max Factor.

Poza kosmetykami przeznaczonymi do makijażu tym razem kraulują te związane z pielęgnacją ciała czy włosów. Warto sięgnąć m.in. po żel pod prysznic od Nivea Creme Care w cenie 13,99 zł, zamiast 23,99 zł, czy płyn do demakijażu tej samej firmy, przeceniony na 9,99 zł z 16,99 zł. Hitem jest też znana maska do włosów Garnier Fructis Banana Hair Food w cenie 20,99 zł, zamiast 27,99 zł.

