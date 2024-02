Ulga 4 plus. Ile wynosi ulga dla rodzin wielodzietnych?

Ulga 4 plus to zwolnienie podatkowe, które przysługuje rodzinom wielodzietnym. Mogą z niej skorzystać rodzice zatrudnieni w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie czy prowadzący własną działalność gospodarczą. Sprawdź, na jakich zasadach można to zrobić.

Co to jest ulga 4 plus?

Ulga 4 plus to oferta dla rodzin wielodzietnych, które wychowują co najmniej czworo dzieci. Polega ona na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85 528 zł na każdego z rodziców. Ulga przysługuje na wszystkie dzieci małoletnie, a także pełnoletnie otrzymujące rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny; lub pełnoletnie uczące się, jeśli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Komu przysługuje ulga 4 plus?

Ze zwolnienia podatkowego mogą skorzystać osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci, które

wykonują władzę rodzicielską,

pełnią funkcję opiekuna prawnego

sprawują funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

Ulga 4 plus przysługuje także rodzicom wychowującym osoby pełnoletnie, jeśli wykonują obowiązek alimentacyjny lub sprawują funkcję rodziny zastępczej.

Na czym polega ulga 4 plus?

Ulga 4 plus przysługuje osobom zatrudnionym:

w ramach umowy o pracę

w ramach umowy-zlecenie zawartej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora

prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Ze zwolnienia podatkowego mogą skorzystać również osoby na zasiłku macierzyńskim.

Jak rozliczyć ulgę 4 plus?

Ulga dla rodzin 4 plus znajduje się w rubryce: przychody zwolnione od podatku. Taką rubrykę znajdziemy w formularzu bazowym np. w PIT-37.

