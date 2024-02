W Lidlu trwa wielka loteria. Ktoś z klientów stanie się milionerem

Któż z nas nie lubi wygrywać w konkursach, zwłaszcza jeśli nagrodą są pieniądze? O tym, że klienci cenią takie akcje, pamięta wiele znanych sklepów. Ostatnio informowaliśmy, że Biedronka zorganizowała tzw. szczęśliwe paragony, a teraz przypominamy, że szansa na dużą wygraną jest również w Lidlu. Na zwycięzcę loterii czeka aż milion złotych.

Lidloteria w Lidlu. Milion złotych do wygrania

Loteria Lidla została zorganizowana przez Smolar Agencję Promocyjno – Reklamową. Rozpoczęła się 5 lutego i potrwa do 29 marca. Prawie dwa miesiące na udział w akcji mają wszyscy klienci. Co trzeba zrobić, by mieć szansę na wygranie pieniędzy? Wystarczy zrobić zakupy za minimum 99 zł i zachować paragon – nie wystarczy kopia. Nie dość, że nie możemy go wyrzucać, to musimy go zarejestrować na stronie lidloteria.pl.

Całość jest bardzo prosta. Zgłoszenia można wysyłać każdego dnia od godziny 6 rano do 21.59. Na wspomnianej stronie jesteśmy proszeni o podanie numeru telefonu, adresu e-mail, numer dowodu zakupu, wartość zakupów promocyjnych oraz datę. By paragon kwalifikował się do udziału w loterii, muszą być na nim nabite artykuły biorące udział w promocji. Wykluczone są napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, lekarstwa, preparaty do początkowego żywienia niemowląt i wszelkie przedmioty służące do ich karmienia. Nie wliczają się też wszelkie bony upominkowe.

Losowanie nagród odbywa się codziennie. Każdego dnia sieć rozdaje aż 16 nagród natychmiastowych – co godzinę jedną. Dodatkowo każdy paragon berze udział w losowaniu tygodniowym i głównym.

Nagrody w loterii Lidla. Nie tylko milion złotych

Nagrodą główną jest milion złotych. Losowanie odbędzie się 5 kwietnia 2024 roku między godziną 10 a 14. W trakcie losowania do nagrody głównej, wytypowanych zostanie dodatkowo dwóch laureatów rezerwowych, na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii. W losowaniu wezmą udział wszystkie zgłoszenia.

Nagroda tygodniowa wynosi 25 tys. zł. i tych jest aż 8. Pierwsze losowanie odbędzie się 14 lutego. Kolejne 21, lutego, 25 lutego, 3 marca, 13 marca, 20 marca, 27 marca oraz 3 kwietnia.

Nagroda natychmiastowa wynosi 500 zł do realizacji na zakupy w dowolnym sklepie Lidl. Szczegółowe informacje na temat warunku odbiory nagród, ogłaszania wyników losowań i wiele innych można znaleźć w regulaminie loterii.

Czytaj też:

Urocze prezenty na walentynki za grosze. Nie trzeba szukać dalekoCzytaj też:

SMS-y Biedronki pod lupą UOKiK. Wszystko przez skargi konsumentów