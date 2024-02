Bez kliknięcia w link nie będzie 800+? Smsy i maile od oszustów poleciały do rodziców

Rodzice dzieci do 18. roku życia otrzymali już świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł. Nie musieli w tym celu składać żadnego wniosku. Mimo to oszuści rozsyłają maile i smsy, w których zachęcają do kliknięcia w link. Nie wolno tego robić.

Z początkiem roku świadczenie wychowawcze potocznie zwane 500+ wzrosło do 800 zł. Podwyżka nastąpiła automatycznie i rodzice nie muszą składać żadnych wniosków w tej sprawie: świadczenie w nowej wysokości za styczeń i luty już zresztą pojawiło się na ich kontach. Oszuści nie byliby jednak sobą, gdyby nie wykorzystali głośno zapowiadanej zmiany i nie zasypali Polaków mailami i smsami z prośbą o kliknięcie w link, co ma być, jak przekonują, warunkiem wypłaty świadczenia w nowej wysokości. Kłamią, że brak podjęcia działania spowoduje, że ZUS wypłaci tylko 500 zł. Oszustwo na 800+ W ten link – jak i inne podejrzane – nie wolno jednak klikać. Mogą być bardzo niebezpieczne i doprowadzić do zainfekowania laptopa lub telefonu, tak że oszuści uzyskają dostęp do bankowości elektronicznej i wyprowadzą pieniądze z rachunku. „Jeśli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie 800+, to ZUS wysyła maile i sms jedynie z informacją o zamieszczeniu na portalu PUE ZUS wezwania. W tych wiadomościach nie ma żadnych linków, w które należy kliknąć” – informuje urząd. Do kontaktu z urzędem służą PUE ZUS, aplikacja mobilna mZUS, portal Emp@tia i bankowość internetowa. Za ich pomocą można składać wnioski o wypłatę świadczenia w kolejnym okresie i wprowadzać zmiany, np. dotyczące numeru rachunku, na który mają wpływać pieniądze. Dla kogo 800+? Od początku funkcjonowania programu Rodzina 500+ do listopada 2023, świadczenie zostało przekazane niemal 7 mln dzieci, a rodziny otrzymały wsparcie w wysokości blisko 255 mld zł. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia przez dziecko: matce lub ojcu;

opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka);

– jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;

– jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego; opiekunowi prawnemu dziecka;

rodzinie zastępczej;

osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka;

dyrektorowi domu pomocy społecznej. Czytaj też:

