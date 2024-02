Karta Dużej Rodziny przechodzi zmianę. Wszystko przez regulacje prawne

Karta Dużej Rodziny znana jest wielu osobom w Polsce. Korzystają z niej rodziny, w których znajduje się co najmniej trójka dzieci do 25 roku życia, a w przypadku tych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności nawet bez ograniczeń wiekowych. Nieważna jest wysokość dochodów. Wystarczy złożyć wniosek. Plakietka lub aplikacja uprawnia do zniżek i ulg honorowanych w instytucjach publicznych czy prywatnych w całym kraju. Można ją wykorzystać m.in. w restauracjach, kinach czy nawet pociągach. Wiadomo, że niebawem zauważymy pewne zmiany. Wszystko przez nowe przepisy.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Na początku roku w Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zmiany dotyczyły wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z ustawy z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów i ustawą z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

Dzięki nowym przepisom konieczne jest wprowadzenie nowego wzoru karty elektronicznej tak, aby jej wizualizacja wyświetlana w urządzeniu mobilnym, była spójna z innymi dokumentami elektronicznymi. Użytkownicy Karty Mojej Rodziny już nie muszą mieć dyskietki w formie fizycznej, wystarczy karta elektroniczna. To właśnie w niej zauważymy rewolucję.

Karta Dużej Rodziny. Nowa karta elektroniczna

Zmiany w elektronicznej Karcie Mojej Rodziny mają się zaktualizować samodzielnie. „Nowa wizualizacja Karty elektronicznej nie będzie wymagała od członka rodziny wielodzietnej żadnych czynności służących jej uzyskaniu, bowiem, po jej wdrożeniu, zostanie automatycznie wyświetlona w urządzeniu mobilnym” – zapewniało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Oznacza, to, że jeśli nagle zauważymy zupełnie inny wzór karty, nie musimy mieć powodów do obaw.

Przypomnijmy, elektroniczną kartę można mieć dzięki aplikacji mObywatel oraz dzięki oprogramowaniu dedykowanemu urządzeniom mobilnym, zawierającym usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, udostępnionych przez ministra właściwego do spraw rodziny lub wskazanego w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw rodziny.

