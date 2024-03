Oferta na Wielkanoc 2024. Ozdobne gadżety kupisz nawet za 3 zł

W tym roku Wielkanoc obchodzimy w niedzielę 31 marca. Z tej okazji już teraz warto pomyśleć o składnikach na sezonowe potrawy oraz dekoracjach dla domu. Przydadzą się też m.in. barwniki do jajek oraz koszyczki. Znane sklepy już zaczynają prezentować swoje okolicznościowe oferty. Naszą uwagę przykuła m.in. ta od Empiku.

Promocje w Empiku na Wielkanoc

Myślicie, że tani asortyment na Wielkanoc można kupić jedynie w takich dyskontach jak Lidl czy Biedronka? Okazuje się, że wiele do zaoferowania mają również znane przemysłowe sieci jak Empik. Ta już jakiś czas temu pochwaliła się swoją ofertą. Dziś wiele produktów możemy tam kupić za grosze.

Na liście najtańszych znalazły się m.in. farbki do jajek, koszyki wielkanocne, figurki, ozdoby materiałowe, kolorowe jajka czy witraże idealne do naklejania na okna. Ceny takich gadżetów zaczynają się już od niespełna 2 zł, a wiele artykułów już zostało przecenionych i kosztuje mniej niż pierwotnie. Wyłoniliśmy kilka – naszym zdaniem – najlepszych propozycji.

Hity wielkanocne w Empiku. To kosztuje mniej niż 30 zł

Najtańszym hitem wielkanocnym są oczywiście barwniki marki Arpex. Za saszetki z pięcioma kolorami zapłacimy tylko 1,45 zł. Niewiele więcej wydamy np. na styropianowe zajączki, jajka ceramiczne w białym kolorze czy kurczaczki wielkanocne umieszczone w kartonowym koszyczku.

Za niespełna 17 zł otrzymamy wiele większych ceramicznych figurek, a także kolorowe styropianowe jajka – zestaw możemy kupić już za 15,88 zł. We wspomnianym przedziale cenowym mieści się też niewielki wielkanocny koszyczek w różowym kolorze. Jeśli zależy nam na większym i bardziej praktycznym produkcie, to teraz owalny kosz wiklinowy z białą rączką i elegancką wyściółką kosztuje w promocji 30,72 zł.

Świąteczny klimat mogą pomóc też wprowadzić wielkanocne witraże do samodzielnego wykonania – kosztują 24,90 zł, zestaw kreatywny z pisankami do pomalowania za 19,98 zł czy skrzat zajączek – w cenie 27,15 zł. Na niektóre artykuły z oferty trzeba będzie wydać nieco więcej – nawet do 94 zł, jednak wśród hitów zdecydowana większość mieści się w przedziale od 0 do 30 zł.

Jeśli szukacie świątecznych artykułów tego typu, warto zaglądać też do ofert innych sieci. Produkty za grosze oferują m.in. Lidl, Biedronka, Aldi, Auchan, Pepco czy Netto. Nie należy zapominać o słodyczach i tradycyjnych potrawach świątecznych. Na półkach większości marketów już teraz znajdziemy czekoladowe zające, mazurki czy makowce.

