Te ażurowe swetry to hit. Na promocji w Lidlu tylko po 29 zł

Lidl to znana sieć spożywczo-przemysłowa. Poza tradycyjnymi produktami pierwszej potrzeby znajdziemy tam również modną odzież, a nawet sprzęty elektroniczne. Na początku tygodnia ogłoszono promocję, dzięki której wiele ubrań kupimy taniej. Uwagę zwraca m.in. ażurowy sweter, który kosztuje jedynie 29 zł.

Promocja w Lidlu. Modny sweter za 29 zł

Wspomniane swetry to przewiewne, ażurowe i eleganckie modele. Lidl proponuje kolory idealne na wiosnę takie jak błękit, zieleń oraz mieszankę wielu barw. Każdy z nich idealnie sprawdzi się do noszenia na co dzień. Swetry będą pasować zarówno do jeansowych spodni, jak i spódnic. Od 4 do marca każdy z modeli kosztuje 29 zł, zamiast 59 zł – to aż o 50 proc. mniej niż zwykle. Mowa o produktach marki Esmara typu oversize dostępnych w rozmiarach od S do L. Proponowana cena jest najniższą w ciągu ostatnich 30 dni.

Co jeszcze warto wiedzieć? Lidl sprzedając swoje produkty odzieżowe, często podkreśla, jak ważna jest dla niego ochrona środowiska i recykling. Wspomniane ażurowe swetry za 29 zł wyprodukowano z wykorzystaniem min. 70 proc. bawełny pochodzącej właśnie z drugiego obiegu.

Nie tylko swetry za 29 zł. To jeszcze proponuje Lidl

Aktualnie Lidl w niewysokiej cenie sprzedaje również modne kamizelki pikowane. Sprawdzają się m.in. wiosną, bo można je nosić w połączeniu ze swetrem, zamiast kurtki. Produkty marki Esmara kosztują 49 zł i również dostępne są do 9 marca. Kamizelki dostępne są w kolorach czarnym, beżowym i miętowym w rozmiarach od S do L. Każda z nich w 100 proc. pochodzi z recyklingu jest wiatroszczelna oraz wodoodporna.

Aktualnie Lidl za 49,99 zł sprzedaje również kardigany damskie z dużymi kieszeniami, sukienki, legginsy oraz eleganckie bluzki satynowe z dłuższym rękawem za 29,99 zł. Większość ze wspomnianych artykułów dostępna jest również online. Warto pamiętać, że przed nami 8 marca, czyli Dzień Kobiet, a to idealna okazja do tego, by zrobić sobie prezent. Z badań przeprowadzonych przez Empik wnika, że 80 proc. Polek zamiera świętować i że bardzo lubimy obdarowywać siebie same. Być może to idealna okazja na taki ruch?

Jeśli chodzi o modę, Lidl aż do 31 marca sprzedaje o wiele więcej odzieży dla kobiet i mężczyzn. Największy wybór znajdziemy na stronie Lidl.pl. W ofercie m.in. dresy, jeansowe koszule, spodnie, odzież sportowa w góry, tuniki oraz sukienki.

