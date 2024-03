Sondaż „Wprost”. Wielkanoc będzie droga. Tyle Polacy wydadzą na święta

Choć wielu z nas to głównie święta Bożego Narodzenia kojarzy z dużymi wydatkami, to specjalne produkty i prezenty kupujemy także przed Wielkanocą. Przygotowania już w tym miesiącu, a przed nami ostatni moment na sprawdzenie tego, co oferują znane sklepy. Ceny bywają okazyjne, jednak i przy kasie i tak może nas zaskoczyć spora sumka. Ile Polacy zamierzają wydać w tym roku na wiosenne zakupy świąteczne? Znamy wyniki badania agencji SW Research przeprowadzone specjalnie dla „Wprost”.

To, ile wydamy na Wielkanoc z roku 2024, będzie zależało od wielu rzeczy. Jedno jest pewne, z jednej strony można mówić o szczęściu, bo w tym miesiącu wciąż możemy jeszcze liczyć na zerowy podatek VAT. Zakupy świąteczne uda nam się zrobić jeszcze po niższych cenach. Polacy mogą chcieć wydać pieniądze na żywność i gotowe dania, ale także na prezenty z okazji czy dekoracje sezonowe. Niezależnie od tego, na co się zdecydujemy, często mamy określony budżet. We wspomnianych badaniach SW Research dla „Wprost” o zdanie na temat planowanych wydatków zapytano 808 osób. W tym gronie znajdowali się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Wszyscy w różnym wieku oraz pochodzący z różnych rejonów kraju.

Pytanie brzmiało: „Jaką kwotę zamierza Pan/Pani przeznaczyć na wydatki związane ze Świętami Wielkanocnymi w roku 2024?” Odpowiedzi były bardzo różne, jednak jeden przedział cenowy zdecydowanie królował. Najwięcej osób planuje wydać od 201 do 500 zł – tyle zadeklarowało 34 proc.badanych. Zdania były jednak były bardzo podzielone i pozostałe osoby wybierały zupełnie inne kategorie.

Na zakupy wielkanocne do 200 zł zamierza przeznaczyć 13,7 proc. badanych zaś kwotę między 501 a 1000 zł aż 24,2 proc. osób. Wydatki rzędu powyżej 1000 zł zadeklarowało tylko 7,7 proc. respondentów, zaś 5 proc. zdecydowało, że nie planuje zakupów lub wcale nie obchodzi świąt. Problem z odpowiedzią na pytanie miało 15,5 proc. respondentów – ci twierdzili, że nie mają pojęcia, ile zapłacą za zakupy wielkanocne.

Wydatki na Święta Wielkanocne. Dwie grupy osób dominują

Z badań SW Research wynika, że ponad 31 proc. badanych osób wyda na Święta Wielkanocne więcej niż 500 zł. To dwie grupy, które planują wydać łącznie od 501 zł wzwyż. Te kwoty mówią jasno, że tanio nie będzie, a podobne kwoty deklarowane były już również rok temu. Najwięcej osób, bo aż 61 proc. wszystkich badanych planuje wydać do 500 zł lub do 1000 zł.

Przyglądając się naszemu badaniu, sprawdziliśmy też zarobki, na jakie mogą liczyć konkretne osoby planujące wydatki. Co ciekawe Ich wysokość nie przekładała się na nasze plany. Niezależnie od tego, czy deklarowano zarobki rzędu 3 tys. zł, czy z przedziału od 5 do 7 tys. zł i tak najwięcej osób zamierzało wydać na święta od 201 do 500 zł lub od 501 do 1000 zł. Warto też dodać, że w naszej grupie najwięcej osób deklarowało zarobek do 5 tys. złotych oraz do 3 tys. złotych. Tylko 8 proc. respondentów deklarowało zarobek od 5001 do 7 tys. zł, a zarobek powyżej 7 tys. zł deklarowało 3,4 proc. badanych.

Co ciekawe na plany związane z wydatkami nie miało dużego wpływu to czy mieszkamy na wsi, w małej miejscowości, czy większym mieście, ale były pewne różnice. Przykładowo w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców 31,4 proc. osób zdecydowało, że planuje wydać do 500 zł, zaś na wsiach na taką sumę zdecydowało się 35,7 proc., co ciekawe do 1000 zł – zamierza wydać 21,7 proc. badanych zarówno z wsi, jak i największych aglomeracjach.

Warto zauważyć, że wspomniane dane mogą mieć lekko inne przełożenie nadrzeczywistość, bo czasem trudno przewidzieć, ile ostatecznie zapłacimy za towary. Są to jednak informacje, które wiele mówią o planach i możliwościach Polaków. Większość z nas udowadnia, że 200 zł, to na większe zakupy dziś zdecydowanie za mało. Ile wy zamierzacie przeznaczyć na świąteczne wydatki?

Badanie zostało zrealizowane w dniach 12-13 marca 2024 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 808 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

