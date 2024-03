Lidl wyprzedaje zabawki na święta. Aż 50 proc. zniżki

O Lidlu jest ostatnio szczególnie głośno, a wszystko za sprawą ciągłych konfliktów, do których dochodzi między nim a Biedronką. Niemiecki dyskont dopiero co pochwalił się zaskakującą analizą dotyczącą cen w swoich sklepach, a teraz zapowiada wyjątkową promocję. Informacje o niej można znaleźć w najnowszym katalogu. Zabawki i książki dla dzieci otrzymamy taniej o połowę.

Promocja na zabawki w Lidlu. Prezenty nie muszą być drogie

W tym roku Wielkanoc obchodzimy 31 marca. Do świąt zostaje coraz mniej czasu, a jak wiadomo, przed wspomnianym terminie liczy się nie tylko zrobienie zapasów artykułów spożywczych. W wielu miejscach w kraju popularne jet również oferowanie dzieciom prezentów na tzw. zajączka. Jeśli planujecie takie zrobić, warto rozważyć zakupy w Lidlu.

Dyskont od soboty 23 do niedzieli 24 marca – ten dzień wyjątkowo jest handlowy – obniży ceny zabawek i książek dla dzieci. Wybierając dwa produkty, za drugi tańszy zapłacimy o 50 proc. mniej. Wybór artykułów ma być bardzo duży. Znajdziemy coś dla pociech w różnym wieku, a co najważniejsze produkty można dowolnie miksować.

Tanie zabawki i książki w Lidlu. To można kupić

Co znajdziemy na liście przecenionych zabawek i książek z Lidla? W aktualnym katalogu sieć promuje m.in. zestawy firmy Trefl z postaciami bajki „Psi Patrol”, a także figurkami Gabbys Dollhouse. Klienci, którzy chcą zaoszczędzić na produktach, muszą pamiętać o limitach. Na jeden paragon sieć pozwala zabrać maksymalnie 10 zabawek, czyli 5 o 50 proc. tańszych. Gdy przekroczymy ten limit, naliczana będzie kwota regularna.

Inną propozycją Lidla są figurki z bohaterami filmów Marvela. To m.in. Joda z Gwiezdnych Wojen, czy Spider-Man. W ich przypadku również obowiązują te same limity. Jeśli mowa o zasobie książek, tu wybór ma być bardzo duży – na liście znajdziemy zarówno pozycje dla najmłodszych, jak i dla młodzieży. Przypominamy, promocja ważna jest w sklepach stacjonarnych do najbliższej niedzieli, a rusza w sobotę. Obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych.

Czytaj też:

Absurdalna promocja w Lidlu? Sieć sprzedaje je po 0,99 złCzytaj też:

Lidl wystartował z kolejnym etapem kampanii. Tak wypadają jego ceny na tle Biedronki