Hot-dog z kiełbasą jałowcową w Żabce. Sieć wprowadziła specjalne przysmaki na Wielkanoc

Robicie zakupy w Żabce? Być może traktujecie to miejsce jako mały lokal gastronomiczny, w którym zaopatrujecie się w ciepłe przekąski i kawę? Niezależnie od tego jak jest, warto zwrócić uwagę na limitowaną serię nowości. Została wprowadzona z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Na liście m.in. hot-dog z kiełbasą jałowcową.

Hot Dog MAX z kiełbasą jałowcową. Nowość w Żabce na Wielkanoc

Nowa oferta Żabki nosi nazwę „Głodny Tradycji?” i jest związana z Wielkanocą, którą obchodzimy 31 marca w niedzielę. W niej możemy znaleźć wspomnianego Hot Doga MAX z kiełbasą jałowcową. Ten typ przekąski cieszy się największym powodzeniem wśród klientów, a sieć regularnie wprowadzała już limitowane serie m.in. z pomarańczową czy czarną parówką.

Jak wygląda hot-dog z kiełbasą jałowcową z Żabki? Jest to przekąska sporych rozmiarów w klasycznej bułce ze specjalnym sosem chrzanowym. Kupować można ją we wszystkich sklepach sieci w Polsce do 9 kwietnia lub wyczerpania zapasów. Jedna sztuka w promocji z aplikacją kosztuje 7,50 zł.

Nie tylko hot-dog z kiełbasą jałowcową. To inne nowości w Żabce

Aktualnie w Żabce z okazji Wielkanocy pojawiła się również nowa kanapka Trójkąt Wielkanocna marki własnej Tomcio Paluch. W niej znajdziemy szynkę wędzoną, jajko i dressing chrzanowy. Kosztuje ona 8,90 zł z aplikacją sieci. Ponadto miłośnicy świątecznych smaków kupią również żurek z boczkiem i białą kiełbasą marki Szamamm – dostępny od 27 marca w cenie 6,50 zł za jeden przy zakupie dwóch sztuk.

Na samym jedzeniu Żabka nie kończy. Zwrócono również uwagę na to, jak ważne są świąteczne dekoracje. Od 26 marca w sklepach sieci dostępne są specjalne bukiety 10 tulipanów w różnych kolorach. Każdy świetnie sprawdzi się do ozdobienia wielkanocnego stołu. Cena jednego to 19,99 zł.

Kupując w Żabce przed świętami, skorzystamy także z wielu promocji – przykładowo do 30 marca, w ramach akcji „Żabkobranie w super cenie dobieranie” klienci, robiąc zakupy za co najmniej 10 zł, mogą za jedyne 5 zł za sztukę – wielkanocne produkty, takie jak: jajka, majonez, kiełbasę białą czy olej rzepakowy. Codziennie dostępna jest też zupełnie nowa promocja z różnymi produktami z kategorii napojów, słonych przekąsek, słodyczy impulsowych, familijnych czy prezentowych.

