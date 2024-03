Wielkanocne promocje w Lidlu i Biedronce. Kiełbasa i jajka za darmo

Promocje na Wielkanoc zobaczymy w wielu znanych sklepach. Swoje zniżki zaprezentowały m.in. dyskonty jak Biedronka i Lidl, ale też mniejsze sieci jak Żabka czy Dino. Każda z nich stawia na popularne sezonowe artykuły typu jajka, biała kiełbasa, żurek czy ciasta. Za co zapłacimy najmniej i gdzie można liczyć na gratisy? Sprawdziliśmy.

Promocje na Wielkanoc w Lidlu

Lidl z okazji Wielkanocy oferuje białą kiełbasę za darmo w ramach 1 + 1 gratis. Na taki bonus załapiemy się do środy 27 marca. Mowa o opakowaniach 500 gram marki Pikok. Ponadto w tym terminie o 28 proc. tańsza będzie m.in. szynka z Karczmy. Jeden z najważniejszych produktów świątecznych, czyli jajka kosztują teraz o 25 proc. mniej – za opakowanie 10 sztuk klasy A wielkości M zapłacimy tylko 4,49 zł.

Ważnym produktem jest oczywiści majonez i w Lidlu za darmo otrzymamy produkt marki Kania. To słoik o pojemności 400 g, istnieje jednak limit 6 opakowań na jeden kupon w aplikacji. O 46 proc. tańszy jest schab wieprzowy bez kości idealny na obiad, a kaczka faszerowana sprzedawana jest w cenie 11,99 zł za kg. Hitem są też kultowe słodkości jak makowce – tu możemy liczyć nawet na 23,9 proc. zniżki i ciasto w cenie 9,99 zł.

Promocje wielkanocne w Biedronce

Jak na tle Lidla wypada Biedronka? Promocji również nie zabraknie. Sieć zaprezentowała już gazetkę ważną aż do 30 marca, a w niej m.in. kiełbasa biała tańsza o 54 proc. w cenie 10,99 zł za kg – oferta ważna tylko do 27 marca. Zaoszczędzimy też na dużym twarogu do ciasta – dostępny w cenie 6,99 zł, zamiast 16,94 zł. W tym przypadku za darmo otrzymamy opakowanie jajek do 20 sztuk klasy M. Przy zakupie dwóch opakowań zapłacimy 7,99 zł za jedno.

Uwagę warto zwrócić też na kaczkę – tu kosztuje 11,99 zł za kg, zaś makowiec z czekoladą belgijską to koszt 17,49 zł. Jeśli mowa o majonezie, na pewno zaoszczędzimy na opcji wegańskiej marki Go Vege – kosztuje teraz tylko 2,99 zł za 280 g. Tego typu hitów jest o wiele więcej. W Biedronce aktualnie warto sięgnąć też m.in. po słodycze marki Milka – drugi artykuł będzie tańszy o 70 proc. oraz wielkanocne produkty linii Magnetic – są tańsze o 60 proc.

Produkty wielkanocne w promocji. Czy są gratisy w innych sklepach?

Wiele innych sklepów też już promuje tańsze produkty spożywcze kojarzone z Wielkanocą. Przykładowo Żabka ogłosiła akcję „Głodny Tradycji?” i w ramach niej do 30 marca pozwala, przy zakupach za co najmniej 10 zł, kupować po 5 zł za sztukę – wielkanocne produkty, takie jak: jajka, majonez, kiełbasę białą czy olej rzepakowy. Gratisy można otrzymać m.in. w sklepach Kaufland – dotyczy np. słodyczy świątecznych w ramach 2+1 gratis. Z kolei Dino w ramach 2 + 1 gratis rozdaje jajka niespodzianki. Ponadto wiele darmowych produktów znajdziemy w POLOmarket – m.in. kiełbasy, żurek, sery, smalec czy chrzan. Macie już swoje zapasy?

Czytaj też:

Wielkanoc coraz bliżej. Ile wydamy na produkty?Czytaj też:

Wielkanocne drobiazgi na stole – uroczy prezent dla każdego gościa!