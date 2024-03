Żabka testuje zakupy przyszłości. Robot-dostawca wyjechał na ulice Warszawy

Sieć handlowa Żabka przetestowała kolejne rozwiązanie z zakresu autonomicznych dostaw. Na ulicach Warszawy pojawił się samojezdny robot o nazwie Darjush, który został stworzony do tego, by dostarczać zakupy do klientów w miastach. To kolejny przykład na to, że w przyszłości wiele popularnych zawodów, które są obecnie wykonywane przez ludzi, może zostać zastąpionych przez najnowsze dokonania z dziedzin robotyki i sztucznej inteligencji.

Robot Żabki wyjechał na ulice

Darjush, czyli samojezdny robot z logo Żabki, pojawił się na ulicach Warszawy pod koniec lutego i wywołał spore zainteresowanie wśród przechodniów, którzy mieli okazję zobaczyć, jak w niedalekiej przyszłości (choć nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie) będą wyglądać dostawy zakupów w polskich miastach.

Rozwiązanie zostało przetestowane w ramach usługi Żabka Jush, czyli szybkich dostaw zakupów z popularnej sieci sklepów. To nie pierwszy raz, gdy Żabka testuje technologię podobnego typu. Latem 2023 roku firma chwaliła się udaną dostawą, zrealizowaną przy pomocy powietrznego drona, który dostarczył zamówienie na jedną z warszawskich plaż (w ramach zaplanowanej kampanii marketingowej z udziałem aktora znanego z serialu „M jak miłość”).

„Innowacyjne rozwiązania są podstawą naszej działalności. Udowodniliśmy to już w ostatnie lato, gdy przetestowaliśmy dostawy dronem. Sięgając po kolejne rozwiązanie z tego obszaru, chcieliśmy poznać jego możliwości. Korzystanie z nowoczesnych technologii jest w naszym DNA i z uwagą przyglądamy się pomysłom, które mogą pomóc w ulepszaniu procesu ostatniej mili” – powiedział Maciej Nowakowski, CEO Lite e-Commerce, startupu odpowiedzialnego za rozwój usługi Żabka Jush.

Robot Darjush jest w stanie dostarczyć zamówione produkty w ciągu 15 minut, w promieniu dwóch kilometrów. Porusza się z prędkością do nawet 20 km na godzinę, czyli taką, z jaką maksymalnie mogą jeździć w Polsce np. hulajnogi elektryczne.

Robot porusza się po chodnikach i ścieżkach rowerowych, a na jednym naładowaniu baterii może pracować przez nawet cały dzień. Gdy napotka przeszkodę, jest w stanie samodzielnie wyznaczyć sobie alternatywną trasę. A w razie potrzeby, pomoże mu w tym zdalny operator.

Czytaj też:

„Playboy” romansuje ze sztuczną inteligencją. Na okładkę magazynu trafiła modelka stworzona przez AICzytaj też:

Amazon inwestuje miliard dol. w rozwój sieci logistycznej. Czy roboty zastąpią ludzi?