Tanie akcesoria dla rowerzystów. Specjalne oferty w Lidlu i Biedronce

Wiosna i lato szczególnie sprzyjają wypadom rowerowym. Wielu miłośników tego środka transportu już teraz przygotowuje swój jednoślad na sezonowe wycieczki. Każdy, komu brakuje odpowiednich akcesoriów, jak chociażby wygodny pokrowiec na siodełko, lampki czy sakwy, teraz ma okazję zaopatrzyć się w nie nie tylko w specjalistycznym sklepie. Specjalne oferty gadżetów mają m.in. Lidl i Biedronka.

Akcesoria dla rowerzystów w Biedronce. To kupisz od 4 kwietnia

Oferta skierowana dla rowerzystów w Biedronce ważna jest od 4 do 17 kwietnia. Ceny tego typu produktów zaczynają się już od 14,99 zł. Na półkach dyskontu mamy znaleźć wiele rodzajów saszetek i toreb rowerowych – m.in. takich do mocowania na ramie i przechowywania telefonu. Większość takich akcesoriów jest wodoodporna i posiada termoizolację. Ponadto za 59,90 zł kupimy kaski z lampką LED, zaś za 14,99 zł rękawiczki rowerowe damskie i męskie.

Dla osób majsterkujących przy rowerze hitem może okazać się wieszak na rower – ten ma kosztować 39,99 zł. Do wyboru będzie zarówno ścienny składany, jak i sufitowy z systemem podnoszenia roweru. Z kolei za 14,99 zł otrzymamy wiele preparatów m.in. zmywacz do łańcucha czy hamulców, które są przydatne podczas konserwacji i do pielęgnacji rowerów.

Akcesoria rowerowe w Lidlu. Promocja od 4 kwietnia

Tu podobnie oferta ważna jest od czwartku 4 kwietnia, jednak krócej niż w przypadku Biedronki, bo akcesoria rowerowe w Lidlu mają być dostępne do 6 kwietnia. Ceny zaczynają się od 14,99 zł i najtańsze są małe torby rowerowe np. na ramę. Za 34,99 zł kupimy takie akcesoria jak np. pompka, zestaw narzędzi wielofunkcyjnych lub torbę z narzędziami do przypięcia pod siodełko. Hitem jest też rowerowe etui na telefon za 24,99 zł czy sakwy idealne na podróże w cenie 59,90 zł jedna.

Ponadto w Lidlu znajdziemy pokrowce na siodełko w cenie 19,99 zł, a nawet same siodełka za 39,99 zł – dostępne w różnych kształtach. Ponadto znajdziemy okulary sportowe na rower marki Crivit w cenie 24,99 zł. W najbliższym czasie podobnych promocji można się spodziewać jeszcze wiele razy.

W sezonie wiosennym tego typu oferty co roku pojawiają się także w innych znanych sklepach. Akcesoriów do rowerów warto szukać m.in. w sieciach Netto, Aldi czy Kaufland. Planujecie zakup tego typu gadżetów?

