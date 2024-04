Zrobisz zakupy w Biedronce, dostaniesz ich równowartość na voucher. Można zyskać 500 zł

Vouchery na zakupy od Biedronki mogą być sporym odciążeniem finansowym dla klientów. Dzięki nim zrobimy zakupy o łącznej wartości 500 zł zupełnie gratis. Sieć ogłosiła akcję 2 kwietnia i zastrzega, że szansę na zdobycie z bonusów będziemy mieli tylko przez kilka dni. Trzeba zastosować się do kilku zasad.

Vouchery na zakupy w Biedronce. Nowa akcja promocyjna

Tylko od wtorku 2 kwietnia do czwartku 4 kwietnia albo od 4 do 6 kwietnia klienci będą mieli szansę na zdobycie specjalnych voucherów na zakupy. W podanych terminach najpierw trzeba wydać co najmniej 500 zł, a później można dostać 5 voucherów o wartości 100 zł każdy. Akcja skierowana jest do użytkowników aplikacji i karty Moja Biedronka.

Otrzymane vouchery będzie można wykorzystać na swoje zakupy w dowolnej placówce sieci Biedronka we wskazanych wcześniej terminach – mowa np. o dniach między 22 a 27 lipca 2024 roku. Te będą wyznaczane kolejno aż do grudnia. W każdym miesiącu będzie można wykorzystać jeden voucher. Podczas takich zakupów poza voucherem też trzeba będzie okazać kartę Moja Biedronka, a wartość wybranych produktów będzie musiała wtedy wynieść minimum 249 zł. To będzie oznaczało, że za dane zakupy w lipcu zapłacimy np. 149 zł, zamiast 249 zł.

By skorzystać z każdego vouchera na zakupy o wartości 100 zł każdy, w koszyku trzeba umieścić 10 konkretnych produktów – z różnym numerem pod kodem kreskowym. Samych artykułów też musi być co najmniej 10, by kupon został przyznany. Ponadto przy promocji obowiązują standardowe wyłączenia, takie jak papierosy, alkohol czy doładowania kart telefonicznych.

Podobne akcje z voucherami w Biedronce były organizowane już wiele razy, jednak żadko kiedy można było dostać aż tak wysoki zwrot za zakupy. Tym razem kwota jest dość imponująca i korzystając z nowych voucherów, można zaopatrzyć się w naprawdę sporą ilość produktów.

Vouchery to nowy sposób na powrót 5-proc. VAT-u?

Wygląda na to, że Biedronka na wszelkie sposoby stara się nie zniechęcać klientów do robienia dużych zakupów – mimo że w państwie zrezygnowano już 0 proc. VAT-u na podstawowe produkty spożywcze. Sieć zapewniła, że przez cały kwiecień będzie można korzystać z cen bez uwzględniania podwyżki VAT do 5 proc. Teraz okazuje się, że to nie wszystko i pojawiły się także specjalne vouchery.

Dzięki pięciu voucherom za zakupy na kwotę 100 zł Polacy zaoszczędzą. Trzeba jednak pamiętać, że we wskazanych miesiącach, w których będzie można z nich korzystać, ceny nie będą już takie sam jak teraz, a raczej nieco wyższe. Oznacza to, że za 100 zł w lipcu kupimy mniej niż w kwietniu. Mimo to, korzystając z pakietów lojalnościowych, powinniśmy płacić mniej. To może być jedyna szansa na to, by zaoszczędzić, choć odrobinę pieniędzy.

