Biedronka zamraża ceny od kwietnia. Stosuje podobną strategię co Lidl i Kaufland

Gdyby Biedronka nie zamroziła cen produktów, klienci sieci zaraz po świętach płaciliby za towary o wiele więcej niż zwykle. Wszystko przez to, że rząd postanowił utrzymać zerowy VAT na podstawowe produkty tylko do końca marca. Od kwietnia wraca 5-proc. stawka VAT. Na takie działania polityków wcześniej zareagowały już inne sieci m.in. Lidl, Kaufland czy Aldi.

Biedronka odpowiada na zniesienie zerowego podatku VAT

„Największa sieć handlowa w Polsce postanowiła, że w trosce o portfele klientów nie zmieni w kwietniu cen regularnych ponad 4000 produktów. Dzięki temu klienci Biedronki w kwietniu nie tylko nie odczują podwyżki podatku VAT z 0 na 5%, ale dodatkowo kupią jeszcze setki innych produktów w niezmienionych cenach regularnych” – napisali przedstawiciele Biedronki w komunikacie prasowym.

To rzeczywiście dobre wieści, zwłaszcza że Biedronka bardzo długo czekała z ogłoszeniem takiej decyzji. Jeszcze na początku miesiąca dyrektor generalny sieci Luis Araujo zdradzał, że zdziwi się, jeśli politycy zrezygnują z utrzymania zerowej stawki VAT. Niestety stało się, to czego najmniej się spodziewał. Na takie wiadomości najpierw zareagowały niemieckie sieci handlowe. Przykładowo Lidl ramach akcji „Stop VAT” zamraża ceny 1600 artykułów spożywczych, a Kaufland 10 tys. artykułów. Swój plan na zmiany ma także Żabka.

Biedronka zamraża ceny 4 tys. produktów

Od kwietnia ponad 4 tys. produktów Biedronki nie zmieni cen na wyższe. Akcja potrwa jednak tylko miesiąc. Ulga nie będzie dotyczyć takich artykułów jak pieczywo, w szczególności jeśli pochodzi od małych lokalnych dostawców, oraz warzyw i owoców – ich ceny zmieniają się na bieżąco ze względu na zależność od sezonu wegetacyjnego.

Nie zmienią się za to ceny artykułów z długim terminem przydatności jak np. makarony czy mąki. Zmiany nie powinny mieć też wpływu m.in. na ceny masła. To, co dokładnie będzie tanie przez cały kwiecień, trzeba będzie obserwować na bieżąco. Sieć maa opublikować pełną listę towarów na swojej stronie internetowej i w sklepach stacjonarnych. Wiadomo, że mowa tutaj o podstawowych artykułach codziennego użytku.

